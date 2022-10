Rueda lamenta que Abel Caballero no aproveche la oportunidad de decirle "a la cara" su opinión sobre la Xunta

El alcalde vuelve a dirigirse por carta al presidente, al que afea que su "visión" de la ciudad "sigue siendo muy negativa"

VIGO, 3 Oct. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, ha lamentado que el alcalde de Vigo, Abel Caballero, no acceda a reunirse con él este lunes, y que pierda la "oportunidad" de decirle "a la cara" lo que en otras ocasiones manifiesta sobre el gobierno gallego o las actuaciones autonómicas en la ciudad olívica.

En declaraciones a los medios antes de participar en un acto en la AECT Galicia-Norte de Portugal y cuestionado acerca de esa negativa del regidor vigués, Alfonso Rueda ha matizado que todavía no ha recibido formalmente la confirmación de que no se celebrará el encuentro fijado para este lunes (que se enmarca en una ronda de entrevistas que Rueda mantendrá en las principales ciudades gallegas con sus regidores y regidoras).

Con todo, ha lamentado la actitud de Abel Caballero, que ha contrapuesto con la del resto de alcaldes y alcaldesas que "han entendido que por encima de planteamientos es oportuno, interesante y siempre útil" reunirse con el presidente de la Xunta.

Así, ha señalado que estas reuniones son "oportunas" y que el hecho de que él mismo se traslade a las ciudades es un "gesto" que otros regidores entienden y "aprecian". "Parece que, como siempre, el alcalde de Vigo está en la posición de decir que tiene motivo de confrontación", ha censurado.

"Tantas veces nombrando a la Xunta, tantas veces refiriéndose a las actuaciones de la Xunta en Vigo y cuando tiene la oportunidad de decírse directamente en una reunión a la cara al presidente de la Xunta, pues resulta que la reunión no puede tener lugar", ha ironizado Rueda, quien ha recordado que las planteadas a Abel Caballero son "exactamente las mismas condiciones" que han aceptado sus homólogos de otras ciudades (encuentros en las delegaciones territoriales y con presencia de los correspondientes delegados y delegadas que, en el caso de Vigo, es Marta Fernández-Tapias, también candidata del PP a la alcaldía).

Para el titular del Ejecutivo gallego, "es muy fácil decir que se tiende la mano, como hace Abel Caballero" y, cuando hay que sentarse a hablar, "siempre hay un motivo para estar enfadado, para estar criticando, para decir que las cosas no se hacen bien". "Celebro que el resto de alcaldes entiendan que es mucho mejor hablar que estar todo el día de confrontación", ha zanjado.

CARTA DE ABEL CABALLERO

Por su parte, el gobierno municipal ha hecho pública una carta remitida al presidente gallego este mismo lunes, en la el alcalde de Vigo que precisa que "nunca" le ha solicitado una reunión, sino que lo que ha ofrecido es "acordar una reunión".

Asimismo, ha lamentado que Rueda haya respondido de forma "negativa" a los requerimientos que el propio Caballero le trasladó en sus últimas misivas (relacionados con la financiación del albergue, las bonificaciones al bus urbano, la construcción de la biblioteca del Estado o la humanización de calles).

"De tu respuesta solo puede inferirse un 'no' a Vigo, por lo que considero que no se dan las circunstancias y el clima para mantener una reunión que nos permita llegar a acuerdos", ha apuntado el alcalde, que ya en las últimas horas confirmaba que no mantendría ese encuentro y que no se prestaba a "fotos electorales" con Rueda.

Finalmente, en esta última carta, Abel Caballero ha recordado que los compromisos pactados con Feijóo en una reunión en 2015 "fueron incumplidos" y que ha constatado que el cambio de presidente en la Xunta no ha supuesto un cambio de "actitud". "Lamentablemente, constato que tu visión de Vigo sigue siendo muy negativa", ha concluido el regidor.