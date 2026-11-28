El presidente de la Xunta de Galicia, Alfonso Rueda, visita el Belén Artesanal de Valga, a 28 de noviembre de 2026. - DAVID CABEZÓN @ XUNTA

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 28 Nov. (EUROPA PRESS) -

El líder del PPdeG y también presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, no ha aparcado su agenda institucional como titular del Ejecutivo gallego durante la presente jornada de reflexión y ha acudido a visitar el Belén Artesanal de Valga (Pontevedra).

Se trata de una iniciativa vecinal que cada Navidad atrae miles de visitantes gracias a sus figuras en movimiento y a sus recreaciones de la vida cotidiana gallega, según lo resume la Xunta. Entre ellas, Rueda ha pasado junto a una miniatura que le representa a él y otra con forma de una bicicleta.

Tras esta visita matinal, que tuvo lugar a las 12.00 horas, el presidente de la Xunta tiene previsto acudir esta tarde a la XX Gala de la Fundación Andrea en Santiago de Compostela, que está programada para las 20.30 horas en el Pazo de San Lourenzo.