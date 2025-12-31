Rueda marca en su mensaje de Fin de Año la hoja de ruta de la Xunta en 2026: "Gobernar, no entretener"

1039595.1.260.149.20251231144020 El presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, durante la grabación del mensaje de Fin de Año de 2025. Museo Provincial (Pontevedra) - XUNTA DE GALICIA

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 31 Dic. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Xunta de Galicia, Alfonso Rueda, se ha dirigido a los gallegos este 31 de diciembre en su habitual mensaje de Fin de Año en el que, además de hacer balance del año que termina, ha marcado la hoja de ruta de su Gobierno para 2026: "Gobernar y no entretener, y mucho menos indignar".

Desde el Museo de Pontevedra, el líder de la Administración autonómica "se pone" las gafas de Alfonso Castelao para reflexionar sobre los retos que afronta en 2026 una Galicia "que no se pone límites ni techo". "La experiencia nos enseña que siempre somos capaces de superarlos", defiende Rueda.

Reivindica así la figura de Castelao, "rianxeiro universal y poliédrico" cuyas ideas "hoy forman parte del acervo común de los gallegos". "La arquitectura institucional, política y cultural de la Galicia de hoy es posible porque antes la soñaron Castelao, Risco, Brañas, Otero Pedrayo y otros muchos intelectuales que amaban su país", señala.

Entre los retos a afrontar, destaca Rueda, está el avance de las redes sociales, que "marcan el compás del mundo". Frente a esta realidad, el presidente aspira a hacer de Galicia "un refugio en el que las cosas se entiendan de otra manera, un lugar en el que seguir mirando a los ojos de las personas".

Por ello, anima a los gallegos a compartir con las generaciones más mayores tiempo de calidad esta Navidad. "Esas conversaciones, esos testimonios de cuando el tiempo pasaba a otra velocidad, pueden ayudarnos mucho a entender y adaptarnos mejor a nuestro mundo", destaca.

2025: UN AÑO "FRENÉTICO E INTENSO"

En su discurso, Alfonso Rueda repasa un año "frenético e intenso" y cita, entre otros temas, los incendios de "enorme virulencia" que provocaron "momentos de impotencia". "Inmediatamente nos pusimos manos a la obra de manera que ninguno de los afectados quedara sin ayuda. Hace falta trabajar todos a una, para tener un monte más productivo y más protegido", ha defendido.

Rueda ha reivindicado la acción de su Gobierno, defendiendo que los ejecutivos deben "gobernar y no entretener, y mucho menos indignar". En esta línea, asevera y como parte de la "previsibilidad" que les caracteriza, destaca que este jueves 1 de enero entrarán en vigor los Presupuestos de la Xunta para el año 2026.

"Trabajamos pensando en dejarles a nuestras hijas e hijos una Galicia mejor, no en hacernos notar en medio del ruido. Las mejores decisiones no suelen ser las más impactantes y, a veces, ni siquiera son las más populares", reflexiona.

En esta línea, ha recordado que en esta legislatura duplicarán el parque público de vivienda y, ya en 2026, tendrán en marcha 4.000 nuevas viviendas que poco a poco irán abriendo sus puertas y convirtiéndose en hogares para los jóvenes que se emancipan y para las más de 44.000 personas que llegaron en este año a Galicia.

Alfonso Rueda ha citado también el papel de la investigación y la innovación, subrayando que Galicia contará con el superordenador público más potente del sur de Europa y una de las seis nuevas fábricas de Inteligencia Artificial del continente.

"GALICIA NO EXCLUYE A NADIE CUANDO SE TRATA DE CONSTRUIR FUTURO"

Por otra parte, en este 2026 avanza que continuarán "alzando la voz" contra el "proteccionismo comercial que cierra puertas injustamente y que castiga a quién lo hace bien, como son los productores gallegos".

Para el presidente de la Xunta, Galicia reúne todas las condiciones para beneficiarse de las oportunidades económicas del futuro. "Los recursos, el talento y la estabilidad institucional se alían para que podamos convertirnos en una de las capitales de la economía circular y de las energías limpias. Hace falta actuar con inteligencia y con responsabilidad para que los nuevos sectores estratégicos sigan la estela del textil, del agroalimentario y de una automoción que, en un contexto difícil, no solo aguanta, sino que se supera", apunta.

Alfonso Rueda hace también mención a la educación como la herramienta "más poderosa" para "garantizar el avance del país". "Por eso, no escatimaremos recursos para que las y los más jóvenes accedan a una formación de excelencia, pública y gratuita. Trabajamos para mejorar la convivencia en todas las aulas y desterrar cualquier tipo de comportamiento o actitud reprobable para acabar con el acoso escolar", ha remarcado.

En esta línea se ha referido también a la violencia contra las mujeres, "lacra" con la que hay que acabar. Además, ha destacado que Galicia cuenta con un sistema sanitario público "avanzado", "que ofrece el calendario vacunal más completo del mundo, amplios programas de cribado y tratamientos punteros en la lucha contra el cáncer que eran impensables hace bien pocos años". "Seguir avanzando en esta senda es una obligación irrenunciable", ha afirmado.

"Muchas de las injusticias que sufría Galicia y que denunció Castelao son, afortunadamente ya, un mal recuerdo del pasado. Para combatir los agravios que aún existen, Galicia dispone de sus propias instituciones, fuertes y creíbles, que garantizan que nuestra voz nunca jamás vuelva a ser ignorada. En la búsqueda de esa meta sumamos todos. Galicia no excluye a nadie cuando se trata de construir su futuro. Con optimismo, con ambición, en positivo", anima el presidente de la Xunta.

Alfonso Rueda concluye su intervención mandando un mensaje de afecto a aquellos que pasan estas celebraciones en soledad, que afrontan problemas de salud o que echan en falta a un ser querido, así como para aquellos emigrantes "que celebran estas fiestas lejos de la tierra que llevan siempre en el corazón".