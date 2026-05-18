Rueda pide poner en valor las mayorías absolutas y reconoce que Vox será "decisivo": "Hay que darle normalidad"

1088174.1.260.149.20260518154114 El titular del Gobierno gallego, ALfonso Rueda, en la rueda de prensa posterior al Consello de la Xunta. - XUNTA

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 18 May. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Xunta y líder del PPdeG, Alfonso Rueda, ha felicitado al popular Juanma Moreno, "el ganador sin ninguna duda" de las elecciones en Andalucía, y ha pedido poner en valor las mayorías absolutas, reconociendo que Vox tendrá en la comunidad andaluza un papel "decisivo".

A preguntas de los medios en la rueda de prensa posterior a la reunión semanal del Consello, el titular del Gobierno gallego ha argumentado que los resultados de este domingo ponen de manifiesto "lo complicadas que son las mayorías".

Al mismo tiempo, ha tildado de "nefasto" el resultado del Partido Socialista. "El resultado del PSOE es nefasto, su peor resultado de la historia; el de Juanma Moreno es el segundo mejor y el del PSOE es el peor. Los mensajes son claros. En uno y en otro sentido", ha manifestado.

Tras lamentar que el objetivo de repetir mayoría absoluta "no se consiguió", Rueda ha pedido poner en valor "el alto porcentaje" de voto logrado por Moreno Bonilla. "Es cierto, Vox ha aumentado menos de lo que esperaba y ahora puede ser decisivo", ha aseverado antes de criticar a los que "dicen que es impensable llegar a un acuerdo" porque, en su opinión, "desprecian lo que dicen los electores andaluces".

"HAY QUE DAR NORMALIDAD"

Preguntado por el hecho de que Vox aumente su presencia en las autonomías, el presidente de la Xunta ha insistido en que se debe "respetar lo que quieren los electores", ya que, a su juicio, en las elecciones, "la gente pronunciándose está expresando cómo quiere que sean los gobiernos y hay que darle normalidad a esto".

Por eso, ha apuntado que "lo lógico" es "entablar negociaciones", lamentando que "los que se echan las manos a la cabeza por negociar con Vox, encuentran normal hablar con otras fuerzas políticas que tienen posturas más radicales".

En esta misma línea, preguntado sobre si le preocupa "el auge de Vox", Rueda ha insistido en que fue "bastante menos de lo que ellos contaban", pese a que "la aritmética haga que sean necesarios para complementar una mayoría".

Esto, ha remarcado, "puede materializarse de muchas maneras", pero ha destacado que es Juanma Moreno "el que tiene que decidir la mejor forma y cómo tiene que actuar a partir de ahora".

Asimismo, cuestionado sobre si cree que el PP nacional debería tener más en cuenta a Galicia, donde Vox no tiene ninguna representación institucional, Rueda ha afirmado que el presidente del PP nacional, Alberto Núñez Feijóo, "siempre tiene en cuenta" las opiniones de Galicia, al igual, ha añadido, que él considera "todo lo que le pueda aportar en sentido inverso".

"Pero quien es responsable de decidir es cada uno: el presidente del PP, a nivel nacional, y yo mismo para el PPdeG, por lo tanto, nos seguirán escuchando", ha expuesto.

MANTENER LA MAYORÍA

"Mi objetivo es seguir teniendo la mayoría necesaria para no estar en este tipo de situaciones. Creo que en Galicia es posible. Mi responsabilidad es esa, creo que es posible y vamos a seguir trabajando. Donde hay otras realidades hay que partir con otro tipo de planteamientos", ha subrayado.

Cuestionado sobre cuál cree que es la particularidad de la comunidad gallega, Alfonso Rueda ha considerado que "ni es mérito absoluto de alguien, ni demérito de la otra parte", sino que se trata de "un conjunto de cosas".

"Me quedo con la parte que creo que es más influyente: la confianza mayoritaria de los gallegos en la opción política del PPdeG porque cree que todo aquello que demandan de un responsable o de unas responsabilidades públicas, gestión, eficacia, honradez, coherencia, principios... lo encuentran en el PPdeG, no tienen que buscar otras opciones", ha señalado.

En todo caso, ha matizado que eso no quiere decir que en otros lugares sus compañeros de partido "no lo ofrezcan", pero en Galicia, ha insistido, "la gente considera que esto se produce y por eso se da ese resultado, único en España", que espera "que siga siendo así".

Por otra parte, cuestionado sobre si, tras la pérdida de la mayoría en Andalucía el PPdeG queda como "único contrapeso moderado" a la presidenta de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, Rueda ha subrayado que "no se compite con nadie", poniendo en valor de nuevo "el mérito que tienen las mayorías absolutas".

"Aquí, ni rivalizamos, ni unos tenemos que cubrir las cosas que hacen otros. Nos complementarnos entre todos y formamos parte de un partido que en los cuatro procesos electorales obtuvo victorias significativas", ha zanjado.

ADELANTE ANDALUCÍA

Por otro lado, Rueda también se ha pronunciado sobre el resultado de Adelante Andalucía, del que ha dicho que, "viendo los resultados del PSOE" ve "claro" de dónde "pueden venir esos apoyos".

Para el presidente gallego, las fuerzas de izquierdas "han tenido malos resultados" este domingo, especialmente, ha reiterado, el PSOE, que cree que "debería reflexionar".

"Esto será un escalón más en la debacle general del PSOE cada vez que se presenta a unas elecciones y hace que este tipo de fuerzas vayan recogiendo ese voto que antes era tradicionalmente socialista", ha apostillado.