Rueda pone deberes en las urnas al PP coruñés: en 2027 quiere en O Pino "a los alcaldes de Ferrol, A Coruña y Santiago"

Rueda, Feijóo y Calvo, en la romería de O Pino que organiza el PP de A Coruña. - Álvaro Ballesteros - Europa Press

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 13 Jun. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, ha aprovechado la romería popular del PP provincial coruñés en O Pino para poner deberes a la organización que dirige Diego Calvo, su también conselleiro de Presidencia, con la vista en las elecciones municipales de mayo de 2027: el año próximo quiere en esta misma cita "a los alcaldes de Ferrol, A Coruña y Santiago".

"Y a partir de ahí todo le que tenga que venir", ha aseverado, dando a entender que esa meta --que exigiría que José Manuel Rey Varela mantenga la Alcaldía de Ferrol, y que Miguel Lorenzo y Borja Verea se hagan con las de A Coruña y Santiago-- es de mínimos. "No vamos a ganar en todos los ayuntamientos de A Coruña, pero vamos a ganar en muchos", ha garantizado.

Al tiempo, ha añadido que, aunque no puede dar un número fijo de alcaldías, sí puede comprometer que los regidores populares harán todo lo posible para que el partido y sus integrantes se sientan "orgullosos". En ello trabaja él mismo también, ha dicho, al frente de la Xunta.

Tras revalidar la mayoría absoluta en las elecciones autonómicas y en el ecuador de mandato, ha reivindicado que él se presenta en O Pino con "los deberes hechos", pero también ha querido agradecer el apoyo recibido para "seguir haciendo la Galicia del sí, donde los servicios funcionan".

Entre otras cuestiones, ha aludido a una sanidad pública "pionera", al "impulso sin precedentes" en la construcción de vivienda, a la educación "gratuita desde la escuela infantil hasta la universidad" o la captación de inversiones extranjeras.

En este último punto, ha agradecido a Rey Varela (presente en el acto, como lo estaban Miguel Lorenzo y Borja Verea), su ayuda para que el gigante chino SAIC eligiese Galicia para levantar su primera fábrica europea de coches eléctricos. "Todo esto es posible porque ven Galicia como un lugar confiable", ha subrayado el presidente gallego.

Por el contrario, ha lamentado que "los del no", en alusión a los miembros del BNG, "sigan haciendo el de siempre, oponiéndose a todo por sistema y pretendiendo que Galicia sea una tierra sombría". Mientras, el PPdeG, ha remarcado, "seguirá impulsando la 'Galicia Calidade', que avanza con 'sentidiño', humildad y sin faltar al respeto, pero siendo firmes en las convicciones".

Así, puso en valor el modelo de la Galicia que gobierna, "que abre los brazos al mundo, que recibe y que comparte camino en vísperas del Xacobeo 2027". Ante Feijóo, al que ha garantizado apoyo para llegar a La Moncloa, ha garantizado que continuará trabajando para que la comunidad siga como "isla de normalidad entre tanto disparate y tanta noticia que avergüenza".

"EL MEJOR GOBIERNO AUTONÓMICO DE ESPAÑA"

Lo hará de la mano de su equipo, que ha vuelto a erigir en "el mejor gobierno autonómico de España". Antes Diego Calvo, líder del PP provincial y conselleiro de Presidencia, había agradecido con intensidad su trabajo a Rueda, pero también apeló a frenar "un poco" porque tenía a sus conselleiros "acabadiños".

"Diego no ha dicho que esté cansado, dijo que se da mucha caña en la Xunta, que es lo que hay que hacer, trabajar", ha continuado el presidente gallego, antes de mencionar a los conselleiros presentes e insistir en que está "muy orgulloso" de su Ejecutivo.

"Lo voy a decir una vez más aquí, delante de muchos conselleiros y conselleiras que tengo: Galicia tiene el mejor gobierno autonómico de toda España y estoy muy orgulloso de él, empezando por Diego Calvo. Muchísimas gracias por el trabajo", ha aseverado.

FRENTE A LAS MANIFESTACIONES, "AQUÍ ESTÁ EL PP"

"Y gracias por estar aquí a todos vosotros, sois un ejemplo", ha agregado, en referencia a los miles de asistentes al acto --unos 4.500, según la organización--. "Si estáis aquí hoy con este calor, atendiendo a esta convocatoria, tenemos que corresponder", ha subrayado.

Y en la previa de la manifestación convocada en A Illa de Arousa contra Altri y la mina de Touro, Rueda ha adavertido a los suyos que jornadas como las de este sábado también envían "un mensaje" a quienes montan "muchas manifestaciones". "Que monten lo que quieran, aquí está el pueblo de Galicia", ha sentenciado.

"¡SÁNCHEZ DIMISIÓN, SÁNCHEZ DIMISIÓN!"

Antes de Rueda, el presidente provincial del PP había bromeado con la cantidad de gente que en el bar del acto podía tomar una cerveza, un vermú o un café, si lo deseaba, en un día soleado aunque con temperaturas demasiado elevadas --por encima de los 30 grados--.

Tras reivindicar "un gran día" de la "familia" popular ha causado gran jolgorio entre los suyos al afirmar que la jornada solo podría "mejorar" con Feijóo entre los suyos. Los asistentes han respondido con gritos de "¡Sánchez dimisión! ¡Sánchez dimisión!".

En cuanto a las municipales, respondió a Rueda preventivamente asegurando que el PP coruñés tiene "más ganas y hambre de victoria" que nunca, y dando por hecho que logrará gobernar en las tres urbes de la provincia. Saludó específicamente a la regidora más 'novata', Mariola Sampedro, alcaldesa de Ribeira desde octubre del año pasado a través de una moción de censura.

Sampedro fue aplaudida y saludó. Antes, Calvo había mencionado también al regidor más veterano de la provincia, Francisco Quintela, "Paco, de Coirós", sin mucho éxito en la apelación. "Está tomando la caña, hace bien", ha zanjado Calvo, a quien antecedió a modo de anfitrión para hacer un breve saludo el regidor de O Pino, Manuel Taboada.