Rueda, ante la posible fusión de Carballeda de Avia y Ribadavia: "Si es lo que desean los ayuntamientos, adelante"

El presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, participa en el acto con motivo de la licitación de la Ronda Este de Ourense - EUROPA PRESS

OURENSE 21 Jul. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, ha recalcado que el Ejecutivo gallego "es favorable" a las fusiones de municipios que "son con carácter voluntario", ante la posibilidad de fusión que barajan los alcaldes ourensanos de Carballeda de Avia (PSdeG) y Ribadavia (PP), destacando que "si es lo que desean estos ayuntamientos, adelante".

Así lo ha trasladado este martes durante su visita a Ourense para participar en el acto con motivo de la licitación de la Ronda Este, recordando que las dos uniones municipales que se han producido en Galicia hasta el momento --la de Oza-Cesuras (A Coruña) y la de Cerdedo-Cotobade (Pontevedra)-- "acreditan" que "son beneficiosas cuando se dan las circunstancias".

"No puedo decir si se materializarán antes porque esto tiene un proceso. Lógicamente, la Xunta tiene que intervenir para valorar que se dan las condiciones que están en la ley, pero lo primero de todo y fundamental es el deseo y la voluntariedad de los ayuntamientos", ha recalcado Rueda.