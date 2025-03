Rueda proclama que no cabe discusión "medioambiental" sobre Altri y rememora los pélets: "Que cesen los bulos"

"Lo que queda es saber si va a tener o no apoyo del Gobierno", insiste y cree que Besteiro "salió de la ambigüedad por el lado más desafortunado"

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 24 Mar. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, ha reiterado su "respeto" a quienes se manifestaron el sábado en A Pobra do Caramiñal (A Coruña) contra el proyecto de Altri en Palas de Rei y la reapertura de la mina de Touro, al tiempo que ha advertido que la "discusión" sobre el plan de la pastera lusa "ya no puede ser medioambiental", una vez que "los técnicos" autonómicos han autorizado su declaración de impacto ambiental (DIA).

A preguntas de los medios en Ferrol, donde ha reunido a su Gobierno este lunes en un Consello de la Xunta itinerante, Rueda ha arrancado su respuesta reiterando su "respeto a todas las manifestaciones", a "todos" los que acuden y, sobre todo, a quienes lo hacen "de buena fe".

"Dicho esto, yo creo que la discusión no puede ser medioambiental. Hubo una evaluación muy rigurosa, creo que en eso coinciden la mayoría de las partes, por lo menos las partes no interesadas en decir lo contrario por otros motivos", ha agregado.

A modo de argumento, se ha referido a los "más de 40 técnicos y más de 30 informes" que se pronunciaron sobre el proyecto de Altri y que "acreditan su viabilidad medioambiental y su cumplimiento".

"Por tanto, lo que queda ahora es saber si va a tener el apoyo o no del Gobierno. Escuchaba a la ministra decir que iba a ser muy rigurosa en la evaluación ambiental. Bueno, pues de acuerdo, perfecto. Lo que digo es que esa evaluación ambiental está hecha por técnicos de la Xunta", ha aseverado.

Lo ha hecho en la misma jornada en que la vicepresidenta tercera y ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Sara Aagesen, ha subrayado que el proyecto va a ser sometido a las "máximas garantías ambientales".

"Yo lo que pido es el mismo tratamiento que el resto de proyectos", ha contrapuesto, por su parte, Alfonso Rueda.

"PIDO QUE CESEN LOS BULOS"

"También le pido a la oposición rigor", ha aseverado el mandatario gallego, quien ha advertido que "hay actitudes y cosas" que se están dando, en relación a Altri, que le recuerdan, ha dicho, a lo sucedido con los pélets. "Le pido a la gente que piense que lo que se decía y lo que realmente fue", ha manifestado.

Por ello, ha apelado a actuar con "responsabilidad". "Pido que cesen las coacciones y que cesen los bulos", ha apelado.

POSTURA DEL PSDEG Y AMPLIACIÓN A LA MINA DE TOURO

Sobre el posicionamiento del PSdeG, de hecho el sábado fue la primera protesta a la que acudió su líder, José Ramón Gómez Besteiro, ha sugerido que el PSdeG está "a la deriva". Sobre su jefe de filas, ha indicado que supone que "alguien diría que tenía que salir de la ambigüedad y al final salió por el lado más desafortunado".

"Pero cada uno elige sus actitudes", ha continuado Rueda, quien, sobre la ampliación del objetivo de la manifestación al rechazo contra la mina de Touro, ha incidido en que en Galicia hay "una serie de opciones políticas que no les permiten hacer nada que no les guste a ellas y no prácticamente a todos".

El presidente ha ejemplificado con el "rechazo" inicial del BNG a Alcoa o la AP-9. "Decían exactamente lo mismo que están diciendo ahora cuando esos proyectos empezaron y se oponían con la misma vehemencia con que ahora defienden su continuidad", ha reprobado, antes de defender el "rigor" de una Administración que "garantizando el medio ambiente hará todo lo necesario para que los puestos de trabajo y la riqueza que se puede crear un territorio o en otro, se queden en Galicia".