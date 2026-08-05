Rueda promociona Galicia en redes como "uno de los mejores lugares" para poder ver el eclipse del 12 de agosto

Rueda, en un momento del vídeo. - XUNTA

SANTIAGO DE COMPOSTELA 5 Ago. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, ha difundido un vídeo en su perfil de Instagram en el que reivindica Galicia como "uno de los mejores lugares" para ver el eclipse solar del 12 de agosto, el primero total en más de 110 años en la Península Ibérica.

"Es la puerta de entrada del eclipse en la Península Ibérica y de las primeras zonas en las que podrá observarse en su totalidad", continúa el presidente, antes de remarcar que se trata de "un acontecimiento único que solo se podrá ver completamente en cuatro países" --Islandia, Groenlandia, Rusia y España--.

En el vídeo, relata que Galicia cuenta con nueve destinos 'Starlight' y más de 140 ayuntamientos "con una posición privilegiada" para observar este fenómeno y descubrir Galicia como "destino singular". "Otro más", apostilla.

Al tiempo, apunta a entrar en 'eclipse.xunta.gal' --el portal que ha habilitado la Xunta con información al respecto-- ante cualquier duda o para obtener más datos.

Finalmente, mientras agita las gafas protectoras que tiene en la mano, insta a seguir las recomendaciones expertas para ver el eclipse con seguridad. "Galicia Calidade también en el cielo", concluye.