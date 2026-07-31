Rueda ratifica que el plan de reforma de Atención Primaria se presentará en septiembre con "cambios valientes"

Rueda, durante la visita. - Xunta de Galicia

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 31 Jul. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, ha ratificado este viernes que se está "ultimando" el plan de reforma de la Atención Primaria y que confía en que sea "presentado en su integridad" el próximo mes de septiembre, al arranque del nuevo curso político.

Rueda ha defendido que este plan --del que ya se conocen algunas propuestas en materia de recursos humanos, como el aumento de plazas de enfermería o la incorporación de podólogos en los centros de salud-- llegará acompañado de nuevas medidas, "de cambios valientes y necesarios" para mejorar el primer nivel asistencial.

Lo ha trasladado en una visita a los trabajos de finalización de la obra de la reforma integral del centro de salud y unidades de salud mental de Conxo, en Santiago, donde ha reivindicado la "la firme apuesta" del Ejecutivo autonómico por "consolidar un modelo sanitario público de máxima calidad, más resolutivo y más humano, situando la Atención Primaria como eje prioritario".

Acompañado del conselleiro de Sanidade, Francisco Caamaño, ha apuntado que la reforma de este centro de salud es una "muestra muy buena de la 'Galicia Calidade' en sanidad". Los trabajos consistieron en la reforma integral y ampliación de las instalaciones, para lo que el Gobierno gallego destinó 5,5 millones de euros, cofinanciados con fondos europeos del programa operativo FEDER Galicia 2021-2027.

INICIARÁ LA ACTIVIDAD EN AGOSTO

El proyecto permitió conservar el patrimonio histórico del edificio, al tiempo que se renovó por completo su interior, multiplicando por dos el espacio disponible al pasar de 400 a cerca de 1.000 metros cuadrados útiles.

Como resultado, los más de 5.000 vecinos y vecinas adscritos a este centro contarán con más servicios y espacios más amplios, con nuevas consultas de medicina de familia, enfermería y cirugía menor, sala de urgencias, dos salas de técnicas y una nueva unidad de salud bucodental.

Además, se renovaron y ampliaron las dos unidades de salud mental del centro --que da cobertura de referencia a cerca de 150.000 personas de Santiago y ayuntamientos del entorno-- y se creó una nueva unidad de psicogeriatría dotada con cuatro consultas específicas para la atención de personas mayores.

Tal y como apuntó el presidente, está previsto que el centro inicie su actividad asistencial este mes de agosto.

SANIDAD MODERNA

Y aunque ha recalcado que lo prioritario son "las personas" y los servicios, Rueda ha señalado que "los entornos físicos" son fundamentales para "adaptarse a una sanidad moderna".

En este sentido, ha afirmado que la Xunta continúa trabajando por el bien del conjunto del sistema sanitario y que, en concreto, en el área sanitaria de Santiago se está realizando "un importante esfuerzo" en esta línea con la próxima puesta en marcha del primer Centro de Protonterapia de Galicia --y pionero de la sanidad pública en España--, que comenzará a funcionar en los próximos meses.

También ha aludido a la ampliación del Hospital Clínico con el nuevo edificio de 5.300 metros cuadrados que abrirá, asimismo, este mismo año y el aumento de la zona de urgencias; y la elaboración de un plan que el Gobierno autonómico está ultimando para responder a una demanda histórica como es la mejora de la movilidad en el entorno del hospital mediante nuevos accesos y un nuevo aparcamiento.

REFORMA DE CENTROS DE SALUD

Esta intervención se enmarca dentro del Plan de Infraestructuras Sanitarias de Atención Primaria, mediante el cual la Xunta ha invertido más de 162 millones de euros desde 2009 en la construcción o reforma de 138 centros de salud.

En la actualidad, están en ejecución cinco nuevos centros --Vilagarcía de Arousa, Santa Lucía en A Coruña, A Rúa, Muíños y Boborás- y la reforma integral del centro de A Milagrosa en Lugo.