Rueda recupera a Villares como delegado de la Xunta en Lugo, tras el archivo de su causa por agresión sexual

Archivo - El presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, abraza al hasta ahora conselleiro do Mar, Alfonso Villares, en el acto de posesión de la nueva conselleira - ÁLVARO BALLESTEROS - Archivo

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 1 Jun. (EUROPA PRESS) -

El exconselleiro do Mar Alfonso Villares ha sido elegido por el presidente del Gobierno gallego, Alfonso Rueda, para ser el nuevo delegado territorial de la Xunta en Lugo, después de que su causa por supuesta agresión sexual haya quedase archivada.

De ello ha informado Rueda en el Consello de la Xunta de este lunes, en el que se han realizado diferentes cambios de "segundos niveles" en el organigrama de la Administración gallega, según ha dicho para afrontar "desafíos en la segunda parte de la legislatura".

Al respecto, Rueda ha afirmado que el hasta ahora delegado de la Xunta en Lugo, Javier Arias, ha cesado "a petición propia". El presidente de la Xunta ha recordado que Villares "dimitió por una acusación que la justicia acabó archivando" --en relación a la denuncia presentada por una conocida presentadora--, por lo que "ahora retoma su carrera política" como delegado en Lugo.

Y es que Rueda ya había avanzado que, si el caso finalmente era archivado, deseaba recuperar a Villares, un dirigente muy próximo a él y que, tras dimitir cuando le fue notificado que sería investigado, volvió a su trabajo como veterinario dependiente de la Consellería de Medio Rural en A Mariña.

El propio exconselleiro compareció en rueda de prensa el pasado abril para mostrar su deseo de retomar "la normalidad" en su vida privada y profesional, con lo que dejar atrás "una etapa de daño irreparable". De él, Rueda ha destacado su trayectoria política desde el ámbito municipal a su etapa como conselleiro do Mar.

A preguntas de los medios acerca de qué pasaría si la Justicia decidiese reabrir el caso --dado que hay un sobreseimientro provisional--, Rueda ha manifestado que la decisión se adopta "sin hacer futuribles". "No sé en qué circunstancias se podría producir", ha agregado, pero ha recalcado que, si esto sucediese, los pasos estarían marcados por la "coherencia".

CONTRASTE CON EL CASO TOMÉ

En el polo opuesto, ha situado, a raíz de una pregunta de los periodistas, al PSdeG, en relación a la situación de José Tomé, quien dejó la Presidencia de la Diputación de Lugo, pero sigue en la Alcaldía de Monforte. Sin "entrar" en la decisión del dirigente monfortino, Rueda ha apuntado al PSdeG.

"Lo que estaría diciendo, bueno, lo que dijo en el caso de Alfonso Villares", ha esgrimido, antes de remarcar que con Tomé "sigue todo igual con una especie de disimulo para que el PSOE se siguiese asegurando la Presidencia de la Diputación". Además de poner el foco en ver lo que pasa con las próximas municipales, ha dado por constatada "la incoherencia" de quienes exigen a los demás lo que "no se aplican".

MÁS CAMBIOS EN EL SEGUNDO NIVEL

El de Villares como relevo de Javier Arias no ha sido el único cambio en el segundo nivel de la Administración autonómica en el ecuador de la legislatura, sino que ha habido en torno a media docena. Es más, Agustín Reguera también ha dado paso a Pablo Fernández López como delegado de la Xunta en Pontevedra.

Ingeniero industrial, Pablo Fernández ejercía desde hace dos años como secretario xeral de Emprego e Relacións Laborais --cargo que queda vacante--. Vacante quedará también la Presidencia de Portos de Galicia, toda vez que su hasta ahora titular, José Antonio Álvarez Vidal, se pondrá al frente de la Autoridad Portuaria de Ferrol. Cesa Francisco Barea en este puesto.

Pero hay más ceses, como el de María Quintiana, hasta ahora directora xeral de Promoción de Igualdade, a quien sustituye Eloína Injerto, quien era directora gerente de la Fundación Pública Galega pra o Apoio ao Exercicio da Capacidade Xurídica (Funga), cargo que había asumido en septiembre de 2024.

LA RELEVANCIA DEL SERGAS

Por el contexto marcado por la conflictividad y la relevancia del área, especialmente significativo en clave política es el cese de José Ramón Parada como gerente del Servizo Galego de Saúde --a él y a todo el resto de cargos destituidos les ha agradecido los servicios prestados--.

Rueda ha anunciado que el cargo lo asumirá Luis Ángel León Mateos, tras una reunión del Gobierno que también ha acordado la modificación de la estructura orgánica del Sergas para crear la Dirección Xeral de Atención Primaria e Comunitaria, cargo que asume Salvador Mariño-Ageitos Monteagudo.

En el apartado de nombramientos, figuran también el de Martín Martínez Abal como gerente de la empresa pública Seaga, de la que ya formaba parte; y el del periodista Marcos Gómez Román, que en la actualidad forma parte del equipo de Rueda en Presidencia, como comisario del Xacobeo 2027.