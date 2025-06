Rueda reduce a "una foto" la Conferencia de Presidentes y lamenta: "Los gallegos se van sin absolutamente nada"

Arrancó su discurso con unas breves palabras en gallego y pidió elecciones generales anticipadas en la línea de sus compañeros del PP

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 6 Jun. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, ha reducido a "una foto" la Conferencia de Presidentes celebrada en Barcelona y, tras reprobar que, al igual que en Santander, fuese "una sucesión de monólogos con nula intención de llegar a acuerdos" por parte del Ejecutivo central, con Pedro Sánchez al frente, le ha afeado que rechazase "votar" las propuestas planteadas.

"Lo lamento muchísimo porque creo que en otros tiempos se hacía de otra manera, yo lo recuerdo. Era posible llegar a acuerdos por muy difícil que fuera la situación en cada momento. Por tanto, puede que el Gobierno o el presidente tenga su foto, pero los gallegos se van de esta reunión sin absolutamente nada. O en todo caso, sin las expectativas y la mano tendida con que yo acudía", ha aseverado.

Rueda ha repasado varias de las medidas que planteó en la línea de compañeros del PP que gobiernan en otras comunidades autonómicas y, tras dar a entender que él podría haber apoyado, aunque fuese con algún matiz, planteamientos en vivienda o el compromiso de financiación para educación infantil, ha afeado su actitud a Sánchez.

Según ha explicado, él mismo preguntó al jefe del Ejecutivo central si la negativa a votar implicaba que no estaba de acuerdo con ninguna de las propuestas presentadas por las autonomías, a lo que Sánchez, según ha dicho, contestó que así era. Rueda ha dado a entender que el punto en el que vio el acuerdo más próximo fue en vivienda.

Más allá, ha ratificado que pidió a Sánchez anticipar las elecciones generales, en la línea de compañeros del PP, y otras propuestas en cuestiones como financiación autonómica. Por ejemplo, le ha entregado al presidente del Gobierno una propuesta de real decreto-ley para aprobar cuanto antes las entregas a cuenta.

También ha insistido en que la propuesta de condonación de la deuda autonómica debe ir aparejada a una nueva financiación autonómica, y ha reiterado el mensaje de que él no tendría problema en aceptar la quita "si como dice el secretario xeral del PSdeG supone 4.000 millones" para los servicios autonómicos.

VIVIENDA

Rueda, quien se ha quejado de salir de la reunión sin conocer "la opinión" del Gobierno sobre propuestas que llevaba de la Comunidad y tras manifestar su deseo de que, en determinadas cuestiones que atañen a Galicia específicamente se pueda avanzar en negociaciones bilaterales, ha profundizado sobre alguna de las cuestiones abordadas en el encuentro, empezando por las políticas de vivienda, donde ha constatado un cierto giro por parte del Gobierno.

Frente a la "imposición" que, a su modo de ver, se plasmó con la aprobación de la ley de vivienda, ve que el Ejecutivo estatal "ahora tiende la mano en determinadas cuestiones". Por ejemplo, ha aludido al incremento del gasto y también a otras medidas, como el blindaje permanente de las viviendas de protección pública o al impulso de una sociedad pública en esta área, que "ya son una realidad" en Galicia.

En todo caso, ha asegurado que "no renuncia" a llegar a acuerdos en torno a las propuestas del Gobierno de España "siempre que se cumpla con que se dedique a las prioridades que establezca cada comunidad autónoma y se aumente el plazo de cuatro a seis años para poder planificar a largo plazo".

Además, ha pedido a Sánchez tanto que ceda a la Xunta todas aquellas viviendas de la Sareb que sean habitables, en situación legal y estén en zonas donde exista demanda para convertirlas en viviendas públicas, como que corrija medidas que ve "contraproducentes" para activar el mercado de la vivienda, protegiendo a los inquilinos, reduciendo la presión fiscal y "coartando menos la libertad de mercado".

ENTREGAS A CUENTA Y FINANCIACIÓN

En cuanto a la financiación autonómica, el presidente ha destacado la entrega al presidente del Gobierno de un texto ya articulado en formato de borrador de real decreto encaminado a que las comunidades autónomas reciban las entregas a cuenta y el pago de los correspondientes intereses, algo que --ha remarcado-- "depende de la voluntad política del Gobierno central".

Además, el titular del Ejecutivo gallego ha rechazado la financiación singular "más allá de lo que está establecido en la Constitución", incluyendo nuevos cupos y apuntando que se debe "negociar lo de todos entre todos".

COORDINACIÓN EN MATERIA MIGRATORIA

En cuanto a la política de fronteras, ha insistido en la importancia de la coordinación con el Gobierno central para ayudar a "iniciar una nueva vida" a los migrantes, y ha recalcado que Galicia es una tierra de acogida. Como ejemplo, ha aludido a que es un pueblo con carácter emigrante y ha subrayado la existencia de los programas de retorno de los gallegos en la diáspora.

"Y, desde luego, he dicho expresamente que la casi amenaza, a día de hoy, del Gobierno, de enviar un número que ellos mismos han decidido, sobre 600 'menas' a Galicia, sin planificación ni aviso temporal, y sin financiación, crearía un problema muy grave para los servicios de acogida y, sobre todo, crearía un problema muy grave para esos menores no acompañados que no podrían ser atendidos convenientemente", ha avisado.

SANIDAD Y DEPENDENCIA

En lo que respecta a la sanidad, el presidente gallego ha incidido en las competencias del Gobierno central en la materia y ha destacado "la importancia" de que se aumente la capacidad de las comunidades de contar con más profesionales de atención primaria, aumentar la edad de jubilación en las especialidades más deficitarias y desbloquear la homologación de los títulos extranjeros.

Además, Rueda ha exigido que el Gobierno de España "cumpla con la Ley de dependencia" y alcance "lo antes posible" la cofinanciación al 50% entre la Administración autonómica y la estatal de los servicios y prestaciones ligados a esta normativa, "algo que no está sucediendo en un contexto en los que los recursos económicos precisos son cada vez mayores".

También ha celebrado que, en materia educativa el Gobierno central vaya colaborar con las comunidades autónomas para financiar los costes de extender el derecho a la educación infantil gratuita de 0 a 3 años y en este punto ha recordado que, en el caso de Galicia, esta ya es universal.

Además, ha reclamado tanto que el Estado cumpla la Ley de financiación de las comunidades autónomas y financie los costes de la implantación de sus leyes educativas, "algo que la Galicia le supone 100 millones de euros al año", como que agilice la homologación de los títulos extranjeros.

ENERGÍA E INFRAESTRUCTURAS FERROVIARIAS

En materia de infraestructuras energéticas, Rueda ha demandado cambiar su planificación para impedir que haya "proyectos industriales cuyo principal problema sea el suministro eléctrico" y que tengan dificultades para instalarse en los territorios.

También se ha referido a las necesidades ferroviarias "no cubiertas" en Galicia, como la reforma del Eje Atlántico o el compromiso que existe para conseguir la conexión de alta velocidad con Portugal para el año 2030.

INTERVENCIÓN EN CASTELLANO TRAS UN BREVE ARRANQUE EN GALLEGO

Finalmente, ha defendido "por operatividad" haber intervenido en castellano en la Conferencia de Presidentes, tras un breve arranque en gallego, aunque ha resaltado que, a diferencia de su compañera del PP y presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, no se levantó cuando otros mandatarios optaron por emplear lenguas cooficiales.

"Yo creo que mi opinión se responde observando lo que he hecho yo: no me he levantado y he comenzado mi intervención reivindicando la riqueza y el privilegio de poder tener dos lenguas en mi tierra", ha dicho Rueda, antes de recalcar que, en todo caso, dado que hay una lengua común, considera que lo adecuado era intervenir en castellano para trasladar sus ideas sin intermediarios.