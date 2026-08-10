Rueda reivindica el Camino del Litoral en un paseo con Feijóo en Cabanas (A Coruña)

Feijóo, Rueda y otros dirigentes del PPdeG durante el paseo. - PP DE GALICIA

A CORUÑA 10 Ago. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Partido Popular de Galicia, Alfonso Rueda, ha puesto en valor este lunes el Camino del Litoral, una iniciativa del Gobierno gallego que busca ofrecer a ciudadanos y visitantes una forma diferente de conocer y descubrir Galicia, su costa y su patrimonio natural.

Así lo ha destacado el líder de los populares gallegos en un paseo por un tramo del itinerario a su paso por el ayuntamiento de Cabanas con el presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, acompañados por la secretaria general del PPdeG, Paula Prado; el presidente provincial del PP de A Coruña, Diego Calvo; la responsable del área de Medio Ambiente e Cambio Climático del Gobierno gallego, Ángeles Vázquez, y el alcalde Fernando Couce.

Los populares han destacado que esta ruta es también una manera de "fomentar un turismo sostenible y desestacionalizado que permita explorar Galicia tanto en enero como en pleno mes de agosto".

El Camino del Litoral cuenta con 52 etapas y más de 1.370 kilómetros que transcurren por 78 ayuntamientos y vertebra la comunidad de norte a sur, con señalización integrada con el paisaje mediante materiales sostenibles y de bajo impacto.

Además, el PP resalta que el Ejecutivo gallego desarrolló una aplicación específica para móvil que incluye todas las etapas del itinerario, información sobre los elementos recogidos en el Catálogo de bienes de valor cultural en el litoral y otros datos de interés sobre el patrimonio natural característico del entorno.