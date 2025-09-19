Rueda reivindica la figura política de Xosé Cuíña en el acto de aniversario de su empresa familiar, Inasus

Llama a "presumir" de firmas gallegas como la de Lalín, a la que insta a "seguir creciendo": "Haremos lo posible para poneros las cosas fáciles"

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 19 Sep. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, ha aprovechado su intervención en el acto del 55 Aniversario de Inasus, en Lalín (Pontevedra), para reivindicar su aprecio por la familia Cuíña, fundadora de la firma y, de forma más concreta, para reconocer el papel en la historia política gallega del fallecido Xosé Cuíña, considerado 'delfín' de Manuel Fraga en gran parte de su etapa al frente del Gobierno autonómico.

El acto, en el que Rueda estuvo acompañado polo conselleiro de Educación, Ciencia, Universidades e FP, Román Rodríguez, también natural de Lalín; por el alcalde de la localidad, el también popular Xosé Crespo; y por Rafael Cuíña, hijo de Xosé Cuíña, concejal en Lalín y ex alcalde (accedió al cargo bajo en su día bajo las siglas de Compromiso por Galicia), entre otros, tuvo lugar en las proximidades del Muíño de Cuíña, próximo a la casa familiar.

Rueda ha reflexionado sobre quien, además de apostar por la actividad empresarial, elige entrar en política, convencido de que no solo es "algo vocacional", sino "complicarse" la vida. "Y esta familia también lo hizo", ha enfatizado, con un guiño a 'Rafa', pero sobre todo antes de poner el foco en la figura de Xosé Cuíña, que ha reconocido de forma expresa.

"Con aciertos y errores, que todos tenemos, si echamos la vista atrás, y cada vez se echa más la vista atrás para ver la historia de Galicia, sobre todo su historia política, que fue la de una Galicia que en aquel momento estaba creciendo, el nombre de Xosé Cuíña va a estar siempre allí. Y yo quiero reconocerlo", ha destacado, además de definirlo como "un luchador" que "creía en lo que hacía".

Rueda ha confesado que su presencia en el acto se debía a que "conoce y aprecia" a la familia, igual que lo hizo su padre; pero también porque Inasus es "una empresa de la que hay que presumir".

COMPROMISO CON "PONER LAS COSAS FÁCILES"

Rueda ha recordado la trayectoria de una firma con orígenes "humildes" pero que se ha afianzado y que, sin perder la perspectiva familiar, ha hecho "cosas impensables", con el impulso de obras relevantes dentro y fuera de España, con el ejemplo de la participación en la reforma del estadio Santiago Bernabeu.

El presidente gallego ha dado a entender que le proporciona orgullo la sensación de ir al Bernabeu y poder decir "'esto lo hicieron los Cuíña'", y ha lanzado un mensaje: "Ya podéis seguir creciendo y ya podéis seguir consolidando un sector económico que para nosotros es fundamental".

"Haremos todo lo posible para poneros las cosas fáciles", ha prometido el presidente gallego, antes de concluir que la empresa, "por lo que hizo en la industria y por lo que hicieron en política alguno de sus componentes merece estar en la historia de Galicia".