Rueda reivindica la instalación de SAIC y reitera su rechazo a negociar la financiación autonómica de forma bilateral

Rueda y Barbón, en Ribadeo. - XUNTA

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 5 Jun. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, ha reivindicado la capacidad de Galicia para atraer inversiones con la anunciada instalación de SAIC, al tiempo que ha reiterado su rechazo a cualquier negociación bilateral de la financiación autonómica. "Lo que es de todos se reparte entre todos", ha recalcado el jefe del Ejecutivo gallego, en lo línea de lo ya manifestado esta misma semana en Cataluña.

Rueda también ha destacado que Galicia está preparada para adaptarse a las nuevas transformaciones y retos que se presentan en el escenario global. Esta capacidad, "junto con su estabilidad y ecosistema industrial", le permite, ha agregado, "ser capaz de atraer nuevas inversiones al territorio, como la anunciada recientemente por la multinacional china SAIC que supondrá, en una primera fase, la creación de unos 2.300 empleos y una inversión de unos 200 millones de euros.

En el foro 'Encontros no Eo', organizado por 'La Voz' y Banco Sabadell en Ribadeo (Lugo) y durante el que mantuvo una conversación con el presidente del Principado de Asturias, Adrián Barbón, Rueda ha defendido que la compañía china pudo decidirse gracias a que "vio la estabilidad política y la apuesta firme por lo que hace crecer".

En este contexto, el responsable del Ejecutivo autonómico ha resaltado "la buena marcha" de la economía gallega y la apuesta por "sectores emergentes y de futuro, como las energías renovables, en las que Galicia tiene, ha remarcado, "un gran potencial".

Al respecto, ha reivindicado que es el momento de "ser valientes y empezar ya el desarrollo" de la eólica marina 'offshore', siempre desde el "absoluto respeto a nuestro sector primario".

"UNA OPORTUNIDAD EN CADA CRISIS"

El presidente gallego ha subrayado que "en cada crisis tiene que haber una oportunidad" y ha enfatizado que Galicia se está posicionando en sectores como el aeroespacial, la defensa o la minería, recordando que en la Comunidad "hay casi la mitad de los minerales que la Unión Europea considera estratégicos".

Rueda ha apostado por explotar estos recursos "con sentido común, respeto al medio ambiente y a la gente que vive donde están esos yacimientos, que son los primeros que tienen que verse beneficiados".

RECHAZA EL "DIVIDE Y VENCERÁS"

Del mismo modo, Rueda ha puesto en valor el diálogo y la voluntad de consenso como herramientas para ser capaces de llegar a acuerdos por encima de las diferencias políticas. En este ámbito, se ha reafirmado que la financiación autonómica "debe estar consensuada entre todas las comunidades".

El responsable del Gobierno gallego ha vuelto a rechazar el "divide y vencerás" y las negociaciones bilaterales que plantea el Gobierno central, que presentó una propuesta de financiación autonómica en la que, tal y como subrayó Rueda, "baja mucho el peso de la dispersión poblacional y del envejecimiento en el reparto de los fondos".

VIVIENDA

En materia de vivienda, el presidente gallego apeló a la necesidad de habilitar políticas útiles y reales, tal y como está, ha defendido, haciendo la Xunta, que "ya tiene en marcha las 4.000 viviendas públicas que había comprometido para 2028 para cumplir el objetivo de duplicar el parque público de hogares". "Vamos a entregar este año las primeras", ha enfatizado.

Y frente a políticas "demagógicas", ha apuntado que "lo más directo que se puede hacer es ponerte a construir vivienda: no puede ser la única solución, pero sí parte de la solución". Así, ha aludido a la apuesta de la Xunta por la rehabilitación, las bajadas fiscales, los cambios normativos o el apoyo a los constructores para que promuevan vivienda a precio social.

Del mismo modo, ha insistido en la necesidad de que los propietarios cuenten con seguridad jurídica para que apuesten por ofrecer sus viviendas en alquiler.

ESTATUTO MARCO

En el ámbito sanitario, ha lamentado "la incapacidad del Gobierno central de llegar a un acuerdo con los médicos para detener las huelgas contra el Estatuto Marco, que están repercutiendo en la atención de los pacientes (y que en Galicia han causado ya la suspensión de casi 245.000 actos asistenciales)".

Pese a ello, ha reivindicado la sanidad gallega como "un sistema puntero y de vanguardia", con hitos como el futuro centro de protonterapia: el primero que abrirá en la sanidad pública.

SECTOR TURÍSTICO

También ha pedido no cuestionar sectores que son "fundamentales" para Galicia como el turismo y que, a su juicio, son sostenibles y tienen todavía capacidad de crecimiento.

En este ámbito, Rueda ha incidido en que la Xunta apuesta "por un turismo de calidad, por la desestacionalización y por la diversificación de destinos".

VISITA AL CONSISTORIO

Rueda y Barbón también ha sido recibidos en el Consistorio de Ribadeo, donde, acompañados del alcalde, Daniel Vega, han firmado en el libro de honor y han izado la bandera de la localidad.

El presidente gallego ha agradecido "muchísimo" a Barbón su "predisposición" a participar en este tipo de encuentros. Convencido de la relevancia de los "talantes", ha esgrimido que Barbón lo "facilita mucho". "Estos encuentros al final son un poco el símbolo de una relación muy fluida que hay durante todo el año y que creo que nos interesa a ambas comunidades", ha zanjado.

"TIERRAS HERMANAS"

Barbón, por su parte, ha abogado por posicionar a todo el Noroeste de España como un "territorio y tierra de oportunidades", un objetivo que, según ha manifestado, se está consiguiendo al consolidar la zona como un receptor de inversiones y lograr que su voz sea escuchada.

"Creo que estamos consiguiendo posicionarnos como tierra de inversiones y esto es importante. Tanto Galicia como Asturias, y a los hechos me remito estamos dando la vuelta a una situación que creíamos que no tenía final", ha trasladado el presidente asturiano.

Tras firmar en el libro de honor de Ribadeo, ha remarcado que tanto el río Eo como el Puente de los Santos "en realidad no separan, unen" a Galicia y Asturias, tierras que ha calificado de "hermanas".

En este sentido, ha puesto en valor el carácter histórico de las reuniones bilaterales entre los presidentes de la Xunta de Galicia y del Principado de Asturias, unos contactos que arrancaron en su día con González Laxe y Manuel Fraga por la parte gallega, y con Pedro de Silva por la parte asturiana.

Asimismo, ha expresado su reconocimiento a la iniciativa de Ribadeo de contar con una enseña propia, un gesto que ha tildado de "digno de reconocimiento" por tratarse de símbolos de unidad de los pueblos. Al respecto, ha recordado la significación de la bandera de Asturias y la reciente conmemoración del 25 de mayo, fecha institucionalizada por su Gobierno para conmemorar cuando la Junta General se declaró soberana en 1808 frente a la invasión napoleónica.

Por otra parte, ha vinculado el escenario de oportunidades del noroeste con la evolución del reto demográfico. A este respecto, ha enfatizado que, en contra de las previsiones que apuntaban a un descenso inexorable por debajo del millón de habitantes en torno al año 2020, Asturias registra actualmente una mayor población que en el momento en el que accedió a la Presidencia.