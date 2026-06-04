Rueda reivindica la inversión de la Xunta para un sistema educativo con instalaciones "modernas y accesibles"

Inauguración de la reforma del IES Aquis Celenis. - Xunta de Galicia

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 4 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno gallego ha situado la ampliación y rehabilitación integral del IES Plurilingüe Aquis Celenis de Caldas de Reis (Pontevedra) como ejemplo del compromiso del Gobierno gallego con un sistema educativo público "moderno, accesible y adaptado a las necesidades reales del personal docente, no docente y alumnado".

Durante el acto de inauguración de estas mejoras, al que asistieron el presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, y el conselleiro de Educación, Ciencia, Universidades e FP, Román Rodríguez, ambos han destacado que esta actuación supuso una inversión de casi 6 millones de euros, lo que la convierte en la obra de ampliación de mayor envergadura acometida en un centro de enseñanza en Galicia en la actualidad.

La modernización de este edificio --que cuenta con casi 40 años de antigüedad-- era, recalca la Xunta, "una prioridad absoluta": no solo para incrementar el número de plazas y dar más oportunidades a los más jóvenes de la zona, sino para "garantizar un espacio cómodo, seguro y eficiente".

Por ello, el Ejecutivo autonómico defiende que el proyecto "está pensado fundamentalmente para las personas, en concreto para los 39 docentes, los nueve profesionales no docentes y los casi 350 alumnos y alumnas de ESO y Bachillerato que hacen vida en estas aulas".

Los trabajos supusieron ampliar en 2.000 m2 la superficie y favorecieron la creación de 34 aulas nuevas, entre otros equipamientos, y la adaptación del centro a las recomendaciones de espacios flexibles y polivalentes mayores.

Asimismo, se construyeron un nuevo gimnasio y vestuarios, se acometió el cambio de 3.059 m2 de cubierta, 282 carpinterías, más de 1.000 luminarias por LED y se establecieron más de 4.200 m2 de falsos techos acústicos, con el fin de ganar en eficiencia energética.

PLAN DE NUEVA ARQUITECTURA PEDAGÓGICA

Esta intervención se enmarca en el Plan de nueva arquitectura pedagógica de la Xunta, cuyo objetivo pasa por renovar los centros educativos de Galicia para "transformarlos en espacios más confortables, accesibles, abiertos a la innovación y respetuosos con el medio ambiente".

Gracias a este plan, que echó a andar en el año 2021, ya se desarrollaron unas 3.000 actuaciones de mejora en centros de toda Galicia con una inversión de 331 millones.

De hecho, el Ejecutivo autonómico recuerda que está desarrollando otras actuaciones en el Ayuntamiento de Caldas en el campo educativo, como la rehabilitación integral del Colegio San Clemente de Cesar o la reciente ampliación del comedor del CPI Plurilingüe Alfonso VII para duplicar su capacidad.

LA XUNTA APUNTA AL GOBIERNO: REDUCCIÓN DEL IVA DE LAS OBRAS

Asimismo, el Gobierno gallego gestiona alrededor de 1.600 edificios educativos de la comunidad, muchos de ellos con una antigüedad elevada.

Por este motivo, la Administración autonómica subraya que demandó en reiteradas ocasiones al Gobierno central --con la aprobación del Parlamento de Galicia-- que se ponga en marcha un Plan nacional de mejora de infraestructuras educativas y se apruebe una reducción del IVA para este tipo de obras.

BNG: "LA REFORMA SE QUEDA CORTA"

Coincidiendo con la inauguración de las obras de reforma y ampliación del IES Aquis Celenis, el BNG ha emitido un comunicado en el que afirma que la reforma del centro, pese a suponer "una mejora muy necesaria", se "queda corta".

El portavoz nacionalista, Manuel Fariña, advierte de que la actuación "no resuelve algunas de las principales carencias que venía padeciendo la comunidad educativa y que continúan condicionando su funcionamiento diario".

Además, el BNG reclama una ampliación de la oferta educativa para responder a las necesidades.