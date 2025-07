Rueda reivindica la nueva Estrategia contra el Edadismo de Galicia como un "hito" para crear una sociedad "más humana"

VIGO 22 Jul. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, ha reivindicado este martes la nueva Estrategia Gallega contra el Edadismo como un "hito muy relevante" para crear una sociedad "más justa y humana".

Así lo ha señalado durante su intervención en el acto de presentación de esta iniciativa llevado a cabo en Vigo, siendo la primera estrategia elaborada por una comunidad autónoma contra el problema del edadismo, que desde 2021 está tratado por la Organización Mundial de la Salud (OMS) con una base científica para afrontarlo.

"Arrinconar a la gente que está aún con plenas capacidades y que no quiere arrinconarse no tiene ningún sentido. Y la sociedad que haga eso o que acepte que eso pase está pegándose un tiro en el pie. Me alegro muchísimo de que la Xunta sea la primera administración que tenga esta estrategia", ha reivindicado, subrayando que se trata de un plan que pretende el cuidado de los mayores.

Rueda ha mostrado su alegría por presentar lo que considera "un pacto entre generaciones", destacando que se trata de un compromiso "a largo plazo", ya que comienza este año y se desarrollará hasta 2031.

Tal como ha informado durante el acto la conselleira de Política Social e Igualdade, Fabiola García, la estrategia se articula en tres grandes ejes: el legislativo, el educativo y el social.

EJES

Así, la idea es impulsar normativas que reduzcan la discriminación por razón de edad para conseguir una sociedad más inclusiva e igualitaria.

En el ámbito educativo, se prestará especial atención para acabar con conceptos "erróneos" relacionados con el envejecimiento, tratando de fomentar la empatía y el respeto y cambiando la mentalidad colectiva.

En el eje social, la Xunta pretende llevar a cabo intervenciones intergeneracionales para reducir prejuicios y estereotipos.

Durante el acto, en el que han participado distintos representantes de estas tres vertientes de la estrategia, Rueda ha agradecido precisamente su implicación a todas las personas que hicieron posible su creación, con la Cátedra de Idadismo de la Universidade de Vigo; la consultora en edadismo, Vania de la Fuente, y otras entidades como el Colegio de Educadores Sociales o Cáritas, entre otras.

"Las administraciones solas no vamos a poder hacerlo. Y la gente sola, sin la ayuda de las administraciones, tampoco. Por lo tanto, unámonos en esta estrategia y pongámosla a funcionar", ha sentenciado.