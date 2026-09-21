Rueda respalda de nuevo a González y apunta: no dar ayudas a la bodega familiar si cumple sería "prevaricar"

El titular del Gobierno gallego, Alfonso Rueda, comparece ante los medios tras la reunión del Consello de la Xunta. - XUNTA

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 21 Sep. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, ha vuelto este lunes, tras la reunión semanal de su Ejecutivo, a dar por válidas las explicaciones proporcionadas por su conselleiro de Emprego, Comercio e Emigración, José González, en relación a la sanción a la bodega de su familia por la contratación de personas migrantes sin papeles para la vendimia de 2025.

A preguntas de los medios, Rueda ha defendido en que, bajo su punto de vista, cuando trasciende un asunto con tintes polémicos, "lo que hay que hacer es explicarlo". Y ha agregado, a renglón seguido, que González no solo "lo explicó", sino que "lo hizo con detalle".

"Otra cosa es que a la oposición, que no debe estar muy acostumbrada a dar explicaciones, sobre todo cuando les piden a ellos, pues no les valgan las del conselleiro", ha remarcado Rueda, antes de añadir que, si socialistas y nacionalistas quieren llevar el caso al Parlamento, José González "no tendrá problema en repetir lo que ya se explicó".

Con el foco de sus rivales políticos en las ayudas públicas recibidas por la bodega de la familia del conselleiro, cuya concesión Rueda ya había defendido, se ha reafirmado en su postura y ha atacado, en concreto, al líder del PSdeG, José Ramón Gómez Besteiro.

"Entiendo que el señor Besteiro me está pidiendo que prevarique, que está pidiendo que, si procede dar ayudas a esta bodega o a cualquier otra porque cumplen los requisitos, lo que hay que hacer es denegarlas sin ninguna otra razón que algún tipo de denuncia política que están haciendo", ha desarrollado el jefe del Ejecutivo.

"Si procede dar unas ayudas hay que darlas: en este y cualquier otro caso", ha aseverado, antes de insistir en que José González "no tiene ningún tipo de relación" con la bodega de su familia "como ya acreditó". Así, ha recalcado que, por su parte, no hay problema en que González aborde este asunto en la Cámara, pero se ha mostrado convencido de que a la oposición "no le va a valer explique lo que explique".

¿CUÁNDO LO SUPO?

En la rueda de prensa, el presidente gallego también ha sido preguntado acerca de cuándo tuvo conocimiento del caso, y si en algún momento se planteó su dimisión, extremo sobre el que Rueda ha dado a entender que lo supo cuando recientemente se publicó en prensa.

"Cuando sale todo esto, cuando se produce la denuncia (en alusión a trascender la denuncia pública), yo fui el primero en preguntar al conselleiro qué estaba sucediendo y esas explicaciones que me dio son las que la semana pasada dije que entendía, que son explicaciones amplias, además, por lo que queda respondida la pregunta sobre la dimisión", ha alegado.

Además, ha añadido que si le hubiera "contado antes" dichas explicaciones, él habría pensado "exactamente lo mismo".

"NO ME PUEDO METER EN ESO"

Finalmente, ha evitado "meterse" a evaluar si es acertado que la empresa bodeguera optase por denunciar a los migrantes sin papeles en lugar de la empresa de trabajo temporal que le proporcionó a los trabajadores.

"En los mecanismos de defensa de la bodega frente a la sanción, no me puedo meter en eso. Supongo que utiliza los criterios que cree que van a ser más eficaces y procedentes. No tengo ni idea de eso, y, por tanto, poca opinión puedo tener", ha zanjado.