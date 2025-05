Rueda responderá sobre salud mental y la mina de Doade en el próximo pleno, en el que comparecerá Caamaño

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 13 May. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, tendrá que responder sobre la atención a la salud mental en Galicia y sobre el proyecto de la mina de Doade, en Allariz (Ourense) en el pleno de la semana próxima. En el hemiciclo gallego comparecerá, a petición propia, el conselleiro de Sanidade, Antonio Gómez Caamaño, para informar sobre políticas autonómicas de prevención de enfermedades y vacunación.

Así lo han concretado al término de la Xunta de Portavoces los representantes de los grupos parlamentarios con representación en la Cámara autonómica --PPdeG, BNG, PSdeG y Democracia Ourensana (D.O.)--. Precisamente, en la próxima sesión de control, no preguntará a Rueda el líder del PSdeG, José Ramón Gómez Besteiro, y sí lo hará (de acuerdo con el cupo que tiene) el diputado de D.O., Armando Ojea.

La viceportavoz primera del PSdeG, Elena Espinosa, ha censurado que quede fuera la pregunta de Besteiro "por decisión del PP con la complicidad del BNG a través de subterfugios". Ha criticado que se utilice a "excusa" de dar entrada a una pregunta de D.O. y, tras aclarar que los socialistas "nunca" han querido que Ojea no pregunte, sí reprueban que lo haga "a costa de los derechos parlamentarios del PSdeG".

Espinosa ha reivindicado que por tiempo sería factible y ha aludido a la "calidad democrática" en las sesiones parlamentarias con espacio para la intervención "de todos y todas en igualdad de condiciones", además de instar a "investigar" lo que sucedía en anteriores legislaturas, cuando "el presidente sí que respondía a todos los grupos".

En todo caso, Espinosa, ha esgrimido que el Gobierno gallego no se librará de responder a una pregunta urgente del Grupo Socialista para que explique "la ausencia del presidente de la Xunta de la central de emergencias la noche del apagón energético". Para el PSdeG, tras unas horas en las que los dirigentes autonómicos del PPdeG "no se preocuparon lo suficiente", corresponde "dar explicaciones".

PONTÓN DENUNCIARÁ "EL 'ESTILO RUEDA' DE ATENCIÓN A LA SALUD MENTAL"

Ojea, por su parte, ha anticipado que pondrá el foco en Doade y preguntará a Rueda si va a hablar con empresarios gallegos (ha remarcado que algunos, de la zona de Avión (Ourense) y residentes en México, poseen grandes fortunas) para "motivarlos" a invertir en completar el ciclo del proyecto minero.

A su vez, la viceportavoz primera del BNG en la Cámara, Olalla Rodil, ha anticipado que la líder de su formación, Ana Pontón, denunciará el "estilo Rueda de atención a la salud mental", que ha reducido a "propaganda y mentiras con un 60% menos de inversión".

Con el último informe al respecto del Consello de Contas y a las listas de espera, Rodil ha denunciado "la falta de psicólogos clínicos" en los centros de salud y ha acusado al Ejecutivo autonómico de "no incorporar el personal hospitalario prometido". "No puede depender del dinero que tenemos en la cartera ser atendidos por un psicólogo o una psicóloga", ha afeado.

El Bloque también llevará al pleno una iniciativa para tratar de "avanzar en una política lingüística a favor del gallego". En concreto, reclamará que en el plazo de dos meses, la Xunta elabore un cronograma de planificación de las acciones "plenamente vigentes" que están incluidas en el Plan Xeral de Normalización Lingüística que "el PP tiene metido en un cajón desde hace 20 años".

En la misma iniciativa, el BNG pedirá que se constituya una nueva mesa de diálogo y participación para poner en marcha un nuevo decrto en la enseñanza el próximo curso escolar 2025-2026.

XUXÁN Y AP-9

El Bloque también presentará una propuesta impulsar la compra pública alimentaria y ha decidido introducir una pregunta urgente sobre "la grandísima estafa" que sufren las personas afectadas por el cambio de condiciones en las viviendas del barrio coruñés de Xuxán, "promocionadas por la Xunta como sociales a través de una cooperativa y por las que se quiere cobrar alquileres de casi mil euros al mes".

Sobre Xuxán también preguntará a la Xunta el PP, que denuncia que la "imposición de nuevas exigencias por parte del Instituto de Crédito Oficial" está "echando abajo las expectativas de acceder a una vivienda a un precio accesible y lejos del carácter social de la promoción".

Más allá, en el apartado de las proposiciones no de ley, el portavoz parlamentario popular, Alberto Pazos, ha anticipado que el PPdeG insistirá en la demanda para que la Mesa del Congreso "levante el bloqueo al que tiene sometida la tramitación" de la proposición de ley que partió de la Cámara autonómica para pedir el traspaso de la AP-9.

Los populares defenderán una segunda iniciativa de impulso relacionada con el transporte ferroviario, a través de la que se piden varias cuestiones, empezando por "reponer frecuencias suprimidas por la pandemia", analizar causas y soluciones de incidencias mediante un plan de contingencia, o que se "dote a las ciudades de Lugo y Ferrol de alta velocidad".

También demandarán que "cese, de una vez por todas, la discriminación que para Galicia supone las diferentes políticas de venta anticipada de billetes por parte de Renfe, facilitando la planificación de viajes y el acceso a precios más competitivos".

En el apartado de preguntas, además de por Xuxán, los populares se interesarán por las novedades del más reciente 'Plan Estratéxico de Xuventude 2025-2027', y sobre los beneficios en 2024 de los ciudadanos gallegos en la adquisición de vehículos que tributan al 3%, después de que la Xunta habilitase ayudas para la adquisición de vehículos usados.

ATENCIÓN A DEPENDIENTES

Los socialistas, por su parte, también incluirán una proposición no de ley para exigir a la Xunta que garantice atención a mayores dependientes "abandonados" por la Administración autonómica, a la que ha afeado que "no abrió una sola residencia pública" desde que el anterior jefe del Ejecutivo autonómico, Alberto Núñez Feijóo, fue elegido presidente en 2009.

Los socialistas también presentarán una iniciativa para el impulso de un Plan de Infraestrutura Verde y conectividad; e interpelarán al Gobierno gallego sobre actuaciones en el marco de la guerra arancelaria.

Finalmente, los socialistas preguntarán sobre la gestión de las cardiopatías en las áreas sanitarias de A Coruña y Cee, y Ferrol; y exigirán a Política Social "cumplir con el compromiso de ceder al Ayuntamiento de Foz la titularidad del edificio de la residencia y del centro de día".