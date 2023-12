Rueda, sin revelar aún la fecha, niega inquietud ante las primeras gallegas sin Feijóo: "Llego con responsabilidad"

Tellado se muestra "optimista" con la continuidad del actual presidente gallego y el PPdeG reivindica su "impecable hoja de servicios"

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 18 Dic. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, mantiene en el aire cuál será la fecha de las elecciones gallegas de 2024 pese a que el ambiente de precampaña es cada día más acusado en la comunidad, aún más ante la proximidad de la aprobación esta misma semana de los presupuestos autonómicos para el próximo ejercicio.

En esta coyuntura, el presidente gallego ha sido preguntado en varias ocasiones por los periodistas este lunes acerca de si prevé convocar de inmediato los comicios, y ha eludido dar nuevas pistas que ratifiquen o desmientan los rumores de los corrillos políticos que sitúan la convocatoria en un horizonte temporal inmediato, a más tardar a la vuelta de Navidad.

Lo que sí ha hecho es negar que sienta inquietud ante la primera cita autonómica en la que los populares irán a las urnas sin Alberto Núñez Feijóo como candidato, dado que él mismo, sucesor del líder de Os Peares tras su salto a la política estatal, será el aspirante popular a seguir al frente de la Presidencia del Gobierno gallego.

"No (hay inquietud). Lo que hay es responsabilidad de hacerlo bien y, lógicamente, somos un partido de Gobierno. Cuando lleguen las elecciones las afrontaremos con la intención de seguir gobernando", ha reafirmado, en declaraciones a los medios, tras participar en un acto institucional en Santiago.

Dicho esto, sin nuevas pistas sobre la fecha, ha reiterado que su meta es "gobernar hasta el último momento". "Hay mucha responsabilidad en mi objetivo", ha subrayado, tras defender que el PP es la única "alternativa" a una oposición "tripartita o cuatripartita" en la Comunidad --en referencia a BNG, PSOE, Sumar y Podemos--.

Y, bajo su punto de vista, "la mejor manera de mostrárselo a los gallegos es gobernar hasta el último momento". "Creo que hay una demostración de responsabilidad frente a este semestre de locura que vivimos en España", ha agregado, antes de concluir que asume con este sentimiento el reto de volver a optar a la Presidencia de la Xunta. "Y con mucha humildad para pedir la confianza cuando llegue el momento", ha apostillado.

"ISLA DE ESTABILIDAD"

Sobre la aprobación de los presupuestos, ha destacado que Galicia será "la primera comunidad" en dar el paso, lo que reforzará "aún más" su imagen de "isla de estabilidad" y, ante la pregunta de si con este paso se pueden dar por finiquitados los retos de la legislatura, ha respondido que es "algo muy importante" que permitirá seguir dando pasos pese a las "vicisitudes" que acarrea un año electoral como será 2024.

Finalmente, acerca de si la Cámara autonómica albergará esta semana las últimas sesiones plenarias del mandato, Rueda se ha limitado a manifestar que es la oposición la que está "obsesionada" con los comicios y BNG y PSOE quienes han articulado la sesión de control en clave de "balance de legislatura".

"Ya digo que lo que me preocupó hasta ahora es gobernar y que lo que me preocupa a partir de ahora es que, pase lo que pase, en Galicia se sigan atendiendo los asuntos", ha esgrimido.

"HOJA DE SERVICIOS IMPECABLE" DE RUEDA

Por su parte, el portavoz parlamentario de los populares, Alberto Pazos Couñago, ha esgrimido que son "otros" los que están "más" preocupados en relación a la próxima cita electoral.

Sin reconocer inquietud por el hecho de que sean los primeros comicios sin Feijóo, el dirigente parlamentario de los populares ha afirmado que el partido se aproxima a la cita "con absoluta modestia y humildad", pero también con la convicción que los cuatro años de "trabajo intenso" --primero de la mano del de Os Peares y después de Rueda-- dan pie a poder esperar "una nueva mayoría absoluta", que sería la quinta consecutiva del PPdeG en la Comunidad.

"No recuerdo que nunca se nos haya dicho que no sentíamos inquietud ante una cita electoral o que no íbamos a contar con el apoyo de los gallegos. Afortunadamente estas cuestiones y este discurso suele cambiar el día de las elecciones a eso de las nueve y pico o diez", ha sentenciado.

Finalmente, Pazos ha esgrimido que los populares seguirán trabajando "hasta el último minuto", para concluir que tanto esta labor "intensa" como la "impecable hoja de servicios" con la que llega a los comicios Rueda "será reconocida sin duda por los gallegos".

TELLADO, "OPTIMISTA"

Por su parte, en una entrevista con Radio Voz, el portavoz parlamentario del PP en el Congreso y ex secretario general del partido en Galicia, Miguel Tellado, ha defendido que Galicia "vive y disfruta de una estabilidad política" que empezó de la mano de Feijóo y continúa, ha dicho, con el proyecto de Rueda, que ha definido como "tremendamente sólido".

A modo de ejemplo, ha aludido a la inmediata aprobación de los presupuestos para el año 2024 y ha advertido que "cualquier otra alternativa sería francamente peor para Galicia y los gallegos". Ha alegado que Galicia "no podría asumir" un gobierno del PSOE, sumado al "independentismo" del BNG, y el "populismo" de Sumar y Podemos.

"Toda esa amalgama sería una tremenda mala noticia para Galicia", ha aseverado, para concluir que, en consecuencia, es "optimista". "Creo que en Galicia las cosas van bien y que las elecciones, sean cuando sean, permitirá dar continuidad a esa estabilidad que representa Alfonso Rueda", ha concluido.