Rueda, seguro de que "más pronto que tarde" Feijóo será presidente, rechaza la abstención a Sánchez que plantea Aguirre

El 'barón' gallego ve al secretario general del PSOE "dispuesto a pactar un precio" con los independentistas "que no compensa nada"

O GROVE (PONTEVEDRA), 29 Sep. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, se ha mostrado este viernes convencido de que "más pronto que tarde" el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, conseguirá ser presidente del Gobierno.

Además, aunque ve al secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, "dispuesto a pactar un precio que no compensa nada" con Junts y ERC, ha rechazado la posibilidad de que el PP se abstenga en su próxima investidura, tal y como propuso la expresidenta de la Comunidad de Madrid Esperanza Aguirre.

Así se ha pronunciado el mandatario gallego en declaraciones a los medios desde la Illa da Toxa, en O Grove (Pontevedra), minutos antes de asistir a la mesa redonda del Foro La Toja-Vínculo Atlántico en la que han participado los expresidentes de España y Chile, Mariano Rajoy y Sebastián Piñera, y de que comenzase la segunda votación de investidura en el Congreso de los Diputados.

Preguntado sobre si, precisamente como hizo Rajoy --consiguió gobernar al tercer intento--, Alberto Núñez Feijóo debe quedarse a liderar la oposición y volver a intentarlo, el presidente gallego ha cerrado filas en torno al que fue su predecesor en la Xunta: "No me cabe ninguna duda de que todo el partido, y hablo en nombre del PP de Galicia, y muchos españoles salen con esa idea de que hay un candidato potente que no tardará mucho en ser presidente del Gobierno de España".

En esta línea, Rueda ha negado que haya que leer como un fracaso --aunque sí ha reconocido que era "previsible"-- el debate de investidura vivido esta semana.

Al contrario, hace una "valoración francamente positiva" del debate en el Congreso, porque permitió que "muchos españoles conozcan todavía mejor a Feijóo", un "gran parlamentario" que tiene un "programa de Gobierno" con el que a Galicia "le iría francamente bien".

"Creo que ha sido muy positivo, era el candidato que había ganado las elecciones y por lo tanto el candidato que tenía derecho, y así lo hizo, al presentarse a la investidura", ha agregado.

RECHAZA EL PLANTEAMIENTO DE AGUIRRE

Asimismo, preguntado sobre la propuesta de Esperanza Aguirre, que este mismo viernes ha abogado por abstenerse ante la investidura de Sánchez para que este no gobierne con "comunistas, independentistas y filoterroristas"; Alfonso Rueda se ha remitido al rechazo ya manifestado por Feijóo a esta postura.

"Esperanza Aguirre es una militante más del Partido Popular que expresa su opinión públicamente, que hay que respetarla, pero desde luego yo no la comparto", ha zanjado el mandatario gallego.

SÁNCHEZ, "ABSOLUTAMENTE RETRATADO"

El presidente de la Xunta ha aprovechado para cargar contra Sánchez, porque a su juicio "quedó absolutamente retratado con su no comparecencia" en el pleno y al haber encargado esta labor al diputado Óscar Puente.

También ha lamentado Rueda que los socialistas estén siendo "tan tibios en sus reacciones" hacia las peticiones de Junts y ERC. El jueves, ambas formaciones independentistas pactaron en el Parlament catalán no investir a Sánchez si no se comprometía con la amnistía y con dar pasos hacia un referéndum.

"Yo creo que las propuestas de facilitar la vuelta a España a un prófugo de la justicia (Carles Puigdemont) a través de la amnistía; la celebración de un referéndum nada, más y nada menos que de autodeterminación, de una comunidad autónoma integrante de nuestro país, que es España; (...) la petición de 450.000 millones de euros, por lo menos esas peticiones desde luego serían absolutamente inadmisibles", ha enumerado el titular de la Xunta.

Rueda cree que "no hay otra reacción que decir que no y que de ninguna manera". En cambio, ve a Pedro Sánchez "dispuesto a pactar un precio que no compensa nada, ni siquiera la Presidencia del Gobierno de España".