Rueda subraya que ahora tocan las labores de rescate y "ya llegará" el momento de "saber las causas"

1129192.1.260.149.20261028120352 Alfonso Rueda, presidente de la Xunta - EUROPA PRESS

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 28 Oct. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, ha subrayado que "es todo muy reciente" en relación con el accidente de tren registrado en Urda (Toledo), por lo que toca centrarse en las labores de rescate y "ya llegará el momento de saber las causas".

En declaraciones a los medios de comunicación tras participar en un acto de Indra en As Pontes (A Coruña), Rueda ha señalado que la Xunta ya se ha puesto en contacto "tanto con Castilla-La Mancha como con el Gobierno central para, por supuesto, poner todos los medios (de Galicia) a su disposición y a demanda y lo que necesiten".

"Es todo muy reciente. Se está estableciendo la coordinación, pero, por supuesto, todos los medios de Galicia a disposición", ha ratificado el titular del Ejecutivo autonómico.

En este sentido, ha trasladado "el pesar de toda Galicia" a las víctimas y sus familias. "Todo el apoyo, toda la solidaridad y en estos momentos lo que importa es estar a las labores de rescate, ser lo más rápidos posibles, poder salvar el mayor número de vidas posibles y auxiliar a las víctimas", ha destacado. "Después ya llegará todo lo demás de saber las causas y saber qué pasó", ha añadido.

Así, ha insistido en que "en estos momentos" Galicia traslada su solidaridad a las víctimas y a sus familias "y todo el apoyo a los equipos de emergencia, que están empezando a trabajar en un escenario dantesco que requiere toda su pericia, experiencia y dedicación".

ANGROIS EN 2013

"Por desgracia, en 2013 tuvimos ese accidente, ese tremendo accidente en Angrois, a la entrada de Santiago, y cada vez que suceden otra vez este tipo de accidentes todas esas imágenes nos vuelven a la cabeza", ha constatado Rueda, a cuestiones de los periodistas sobre el descarrilamiento en la línea de alta velocidad entre Ourense y Santiago por el que murieron 80 personas.

"Y por eso, comos sabemos lo que pasó, lo vivimos en primera persona, nos sentimos especialmente identificados con los que lo están viviendo ahora", ha incidido. "E igual que recibimos la solidaridad de muchísima gente y el apoyo de muchos servicios de emergencia, ahora queremos hacer lo mismo", ha finalizado.