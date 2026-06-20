Rueda urge un Estatuto Marco para médicos: "Si se produce un cambio de gobierno, tendremos que exigir con más potencia"

O presidente da Xunta, Alfonso Rueda, acompañado polo conselleiro de Sanidade, Antonio Gómez Caamaño, participa no XVIII Encontro Médico na Coruña. Reitorado UDC (A Coruña), 20/06/26. - DAVID CABEZÓN @ XUNTA

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 20 Jun. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, urge a aprobar un Estatuto Marco para médicos "cuanto antes". "Si se produce un cambio de gobierno en España, tendremos que exigir todavía con más potencia y responsabilidad que se tiene que hacer", afirma.

Así lo ha afirmado en el XVIII Encontro Médico, organizado por el Colexio Oficial de Médicos de A Coruña, en donde Rueda ha asegurado que el Estatuto Marco que propio que piden los médicos es una "reivindicación justa y necesaria", y recuerda que Galicia fue "la primera comunidad" en decirlo.

Acompañado del conselleiro de Sanidade, Antonio Gómez Caamaño, el presidente de la Xunta ha advertido de la "repercusión e impacto" de la huelga de médicos que afecta a pacientes y a sistemas sanitarios de las comunidades.

Por ello, cree que es "necesaria y urgente" la reivindicación de un Estatuto Marco propio para médicos, pues "no es un juego político".

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Asimismo, ha agradecido la labor de los facultativos y defiende que la Xunta hace un "esfuerzo" por ofrecerles mejores condiciones. "Hay muchos retos encima de la mesa, pero tenemos razones para estar profundamente orgullosos gracias a vuestro trabajo", asevera. Galicia cuenta actualmente con 48.700 profesionales, la "mayor cifra de sus historia".

Pone en valor las medidas iniciadascon la creación de unidades de apoyo administrativo específicas destinadas a liberar a los facultativos de atención primaria de tareas de gestión y remarca que en próximas semanas se presentará una reforma integral de este nivel asistencial para que los médicos tengan más tiempo para sus pacientes.

MÁS DE 400 ASISTENTES

Este evento ha congregado a más de 400 asistentes en A Coruña. En su transcurso se entregaron la Medalla de Oro y Brillantes al doctor Fernando Lamelo y los títulos de Colegiados de Honor y Honoríficos.

Además, se presentó a los integrantes de la nueva Junta Directiva y se proyectó un vídeo en homenaje al expresidente Miguel Carrero.

El presidente del Colegio, Luciano Vidán, se refirió en su intervención a los retos de la profesión médica, como la reclamación de un estatuto propio o la formación especializada de profesionales extracomunitarios.

"No recurrimos a la huelga a la ligera. Es un último recurso que ejercemos garantizando siempre la atención urgente y la seguridad de los pacientes. No utilizamos al enfermo como rehén. Al contrario, defendemos que deje de ser la víctima silenciosa de un sistema que ha normalizado la precariedad", sostiene Vidán.

Asimismo, ha expuesto que bajo el pretexto de la falta de profesionales, "las administraciones públicas están empleando a médicos sin especialidad". "Esto conlleva un grave riesgo para la seguridad y calidad asistencial, porque en España el sistema de homologación de la carrera de Medicina es puramente administrativo. Queremos un procedimiento que obligue a acreditar los conocimientos de ese profesional, como hacen en Alemania, Francia o Portugal. Tenemos que dejar de ser el país más laxo de Europa occidental en esta materia", advierte. "Rechazamos que se pretenda homologar la especialidad de Medicina Familiar y Comunitaria, o cualquier otra, por vías ajenas al MIR. Ejercer en nuestro país exige formarse como médico interno residente, que es, además, nuestra gran garantía de calidad", concluye.