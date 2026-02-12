Rueda ve a Ana Vázquez "un buen nombre" para candidata en Ourense y apunta a la "reacción furibunda" de Jácome

Archivo - La diputada del PP Ana Belén Vázquez interviene durante una sesión plenaria en el Congreso. - Eduardo Parra - Europa Press - Archivo

El alcalde ourensano carga en redes contra la diputada del PP: "¡Ven, Ana de Bande, ven a gobernar la tierra que aún no defendiste en Madrid!"

OURENSE / SANTIAGO DE COMPOSTELA, 12 Feb. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Xunta y líder del PPdeG, Alfonso Rueda, ha admitido que el de Ana Vázquez, diputada en el Congreso, sería "un buen nombre" para pugnar por la Alcaldía de Ourense en las elecciones municipales del año 2027 y ha aludido que "la reacción furibunda de algunos" --en alusión al alcalde, Gonzalo Pérez Jácome (Democracia Ourensana)-- evidencia que pensar en ella puede ser una vía acertada.

"Simplemente digo que es indicativo la reacción furibunda con la que otros partidos recibieron hoy que haya salido su nombre", ha dicho Rueda, en declaraciones a los medios en Santiago. Así, aunque ha remarcado que él no estaba "confirmando" que vaya a ser la aspirante y que pueden salir "más nombres", ha subrayado que el de Vázquez ha generado respuesta.

"Es decir, no les deja indiferentes. Y cuando simplemente saltando un nombre los otros no quedan indiferentes, quiere decir que a lo mejor vamos por muy buen camino", ha sentenciado el jefe de filas de los populares gallegos.

Horas antes, Jácome aprovechó sus redes sociales --su perfil de 'X'-- para cargar contra Ana Vázquez y hacer hincapié en que no está ligada a la capital de As Burgas, además de ser parlamentaria en Madrid.

"Vota a Ana de Bande para defender a Ourense ciudad. Vota a Ana de Bande aunque viva en Madrid. Vota a Ana de Bande aunque lleve 26 años de diputada en Madrid (15 años en el gobierno) y haya conseguido cero euros para Ourense. Vota a Ana de Bande aunque haya eliminado un máster de su currículum publicado. Vota a Ana de Bande aunque traicionó a Casado 24 horas después de apoyarlo. Vota a Ana de Bande, pero no en Bande, que sino es voto nulo", ha espetado el regidor, entre emoticonos de caras sonrientes y burlonas.

Lo hizo tras publicar 'La Voz de Galicia' que hay sectores en el partido que avalarían que fuese la candidata. Jácome ha trasladado sus dudas sobre si la información llegará a materializarse, pero ha añadido que "ojalá" sea "cierta". "¡Ven Ana de Bande, ven a gobernar a la tierra que aún no defendiste en Madrid", ha proclamado.

RUEDA SE ESFUERZA EN SUBRAYAR QUE NO ESTÁ "CONFIRMADA"

A preguntas de los medios, Rueda ha recordado que la meta que impuso a su partido es que en mayo, un año antes de los comicios, estén designados "cuantos más candidatos mejor", pero sobre todo los de las siete ciudades --el único escenario abierto parece Ourense, ya que los portavoces locales del resto de urbes están consolidados--.

El objetivo es que la ciudadanía sepa cuanto antes "quiénes van a ser" y que "puedan trabajar como mínimo durante un año, sobre todo los que puedan ser de nueva incorporación". Por tanto, ha añadido que resulta "lógico" que, a pocos meses de que se concluya ese plazo, "empiecen a salir nombres".

"Yo no quiero confirmar a nadie, ni a los que están, ni a los que podrían incorporarse. Quiero que salgan esos nombres y otros que puedan salir en Ourense y otras ciudades. Son la confirmación de que el PPdeG es una magnífica cantera", ha argumentado el presidente.

Dicho esto, ha recalcado que "viendo las reacciones de algunos partidos este mismo día, cuando se ha conocido ese nombre, viendo lo nerviosos que se ponen algunos, pues si al final se confirmase parece ser que puede ser una buena elección".

"MUY CONOCIDA" EN LA CIUDAD Y EN LA PROVINCIA

En todo caso, no ha ocultado que a él le parece "un buen nombre". "Es una política conocida, reconocida, con mucha experiencia, y seguro que si fuese candidata, con muchos apoyos, aunque a día de hoy no quiero confirmar absolutamente nada", ha dicho.

Preguntado acerca de si considera que sería bien recibida por el PP en la ciudad toda vez que no está directamente vinculada a la capital de provincia, ha respondido que, si bien nunca fue aspirante en la urbe, sí que tiene "bastante conexión" y es "una persona muy conocida en la ciudad" y "muy reconocida en toda la provincia".

En todo caso, ha resaltado que "hay tiempo y pueden salir más nombres", antes de concluir que lo evidente es que el suyo ha puesto "nerviosos" a "algunos". "Y cuando simplemente saltando un nombre los otros no quedan indiferentes, quiere decir que a lo mejor vamos por muy buen camino", ha zanjado.