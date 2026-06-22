Rueda ve "desafortunada" la "insinuación" de Peinado sobre policías, pero avala argumentos para abrir juicio

El presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, comparece ante los medios tras la reunión semanal de su Ejecutivo. - XUNTA

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 22 Jun. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, ha reconocido que "la insinuación" del juez Juan Carlos Peinado, que justificó la retirada del pasaporte a Begoña Gómez, mujer del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, por la posibilidad de que sus escoltas le ayudasen a huir de España, es "desafortunada", pero ha defendido que "no desvirtúa los sólidos argumentos jurídicos" para "decretar apertura de juicio oral".

En todo caso, en rueda de prensa tras la reunión del Consello de la Xunta, ha remarcado que a él, "desde el punto de vista personal y político", esas "insinuaciones" no le parecen "afortunadas".

Sobre la decisión del Consejo General del Poder Judicial (CPJG) de estudiar abrir expediente al juez Peinado y en relación las acusaciones de lawfare, Rueda ha esgrimido que ante todas las decisiones con las que puede o no estar de acuerdo "nunca" se le escuchará "hablar de lawfare"

"Las sentencias te pueden gustar más o menos. Lo que hace el PSOE ahora mismo, que cuando le conviene apela al lawfare y cuando no le conviene todo le va muy bien, eso creo que no va a ninguna parte", ha señalado.

Sin embargo, ha reconocido que la "insinuación" sobre los escoltas de Begoña Gómez, en su opinión, "está fuera de lugar", pero ha defendido la "objetividad y fortaleza" de los argumentos de Peinado que "justificaban la apertura del juicio".