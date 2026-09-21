Rueda ve "preocupante" el número de bajas entre el profesorado y defiende su revisión

El titular del Gobierno gallego, Alfonso Rueda, preside la reunión del Consello de la Xunta. - XUNTA

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 21 Sep. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, ha asegurado que es "preocupante" el "importante" número de bajas médicas del profesorado al inicio de este curso, que el conselleiro de Educación, Román Rodríguez, cifró en 1.393, y ha defendido que el plan contra el absentismo laboral que prepara la Xunta actuará "en todos los ámbitos donde sea necesario".

Preguntado por el anuncio del responsable de Educación de que la Xunta estudia un plan para evaluar y realizar un seguimiento del mantenimiento de las bajas médicas del personal docente gallego, Rueda ha defendido que es "muy difícil" no estar de acuerdo con lo argumentado por la Xunta: "aquel que tenga una razón para estar de baja tiene todo el derecho y tiene que tener garantizada la protección del sistema público; aquel que no sea así, pues no".

"Creo que la inmensa mayoría está de acuerdo con eso, no puede molestarle a nadie", ha esgrimido el titular del Ejecutivo autonómico antes de subrayar que es "un dato preocupante" que a principio de curso haya "ese número importante de bajas".

En este contexto, ha insistido en que el plan de la Xunta pretende "garantizar el derecho de todos aquellos en los que concurran causas reales para estar de baja", mientras que "cuando no concurran, se actuará en consecuencia". "En el ámbito educativo y en cualquier otro", ha remarcado.

Asimismo, preguntado sobre si aplicará esta medida avanzada para el profesorado entre otro personal público, Alfonso Rueda ha señalado que "en breve" se presentará el plan frente a las bajas, a través del cual "la intención es actuar en todos los ámbitos donde sea necesario".

"Somos conscientes de que para que las cosas sean eficaces, los primeros que tenemos que aplicarnos somos nosotros, sin ningún tipo de discriminación y pretendiendo garantizar el derecho de todo aquel que objetivamente tenga razones para estar de baja a que continúe en ella. Para todo lo contrario, actuar con contundencia. Estoy convenido de que todos aquellos que obran de buena fe estarán de acuerdo con esa afirmación, empresarios, autónomos y personas en general y funcionarios que cumplen con su deber, que son la mayoría", ha zanjado.