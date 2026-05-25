Rueda ve que Sánchez seguirá "mientras pueda o se le deje": "A ver si lo que dijo el PNV se traduce en hechos"

Rueda, en la reunión del Consello. - DAVID CABEZÓN @ XUNTA

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 25 May. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, ha manifestado este lunes que su "opinión" es que el jefe del Ejecutivo central, Pedro Sánchez, "se mantendrá" en La Moncloa "mientras pueda o se le deje", al tiempo que ha reiterado que sus objetivos pasan por mantener la "estabilidad" en Galicia, "gestionar y gobernar".

Así lo ha trasladado en la rueda de prensa posterior al Consello de la Xunta, después de ser preguntado acerca de si contempla que, tras las últimas novedades judiciales, incluida la imputación del expresidente José Luis Rodríguez Zapatero, Sánchez pueda adelantar los comicios generales y, si esto ocurriese, si alteraría sus propios planes con respecto al calendario electoral autonómico.

Sobre "cuándo serán las generales", Rueda ha concluido que "no hay ninguna novedad". "Hay novedad con respecto a los escándalos", ha matizado, antes de apuntar que la coyuntura es "cada vez más insostenible" ante la "inestabilidad" y la "imposibilidad" de dar pasos --ha apuntado que no se puede "hacer prácticamente nada"--.

Sin embargo, ha constatado que "siempre permanece el interés personal" del presidente del Gobierno central. Por ello, se ha mostrado convencido de que, "mientras sea posible y la situación no sea irrespirable" --aunque ha matizado que en su opinión "ya lo es"--, el dirigente socialista "intentará mantenerse".

A este respecto, se ha referido a las últimas manifestaciones realizadas por el PNV, en relación a que Sánchez debería adelantar los comicios a este año. "A ver si lo que dijo se traduce en hechos", ha retado, antes de insistir en que, a su juicio, "se mantendrá mientras pueda o se le deje". "Esto es lo que hay", ha apostillado.

"GESTIONAR Y GOBERNAR"

Por su parte, en la Xunta y con un gobierno sustentado en una mayoría absoluta, ha remarcado que intentará cumplir sus "principales objetivos" políticos: dar "estabilidad" a Galicia, "gestionar y gobernar".

"A veces es muy difícil viendo lo que tenemos alrededor, pero lo seguimos intentando y creo que hasta ahora lo estamos consiguiendo", ha concluido.