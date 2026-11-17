Rueda, durante la visita a una panadería en Santiago. - PPDEG

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 17 Nov. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Xunta y líder del PPdeG, Alfonso Rueda, ha visitado este martes una panadería de Santiago, donde trabajadoras denunciaron la actuación de piquetes en la huelga general de la pasada semana, como muestra de su apoyo a quienes "sufrieron" este tipo de situaciones.

En el transcurso de la visita, Rueda ha conversado con Marisa e Isabel, trabajadoras del establecimiento, que le relataron lo sucedido el pasado 11 de noviembre.

El líder de los populares gallegos, que ha mostrado apoyo a los responsables de este comercio y a todos aquellos que "sufrieron la violencia de los participantes en la huelga", ha reivindicado que es "tan importante el derecho la huelga como el derecho la trabajar".

Además, ha condenado estos altercados y ha lamentado que "haya partidos que apoyen a aquellos que participan en la huelga y no respetan a los que deciden voluntariamente no participar".

PAULA PRADO TAMBIÉN SACÓ EL ASUNTO EN LA CÁMARA

En esta misma jornada, la secretaria general del PPdeG, Paula Prado, ha aprovechado una de sus intervenciones para reclamar a BNG y PSdeG que condenen los "actos de violencia" que, ha incidido, se registraron con motivo de lo que ha denominado "huelga electoral", y que ha vinculado con la CIG y Galiza Nova.

"Galicia es un lugar tranquilo y esa violencia no nos representa", ha sentenciado, antes de citar a una joven dominicana a la que, según relató, "le patearon el local hasta que bajó la reja". Ha afirmado que la mujer dijo que la comunidad la había recibido "muy bien". "Me quedo con eso y no con la violencia de independentistas y nacionalistas", ha zanjado.