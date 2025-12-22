Rusowsky, primer confirmado del Costa Feira, actuará a Sanxenxo el 15 de agosto

Archivo - El cantante Rusowsky durante un concierto en el Movistar Arena, a 25 de septiembre de 2025, en Madrid (España). Con más de 1 millón de oyentes mensuales en Spotify, Rusowsky ha pasado de producir en su habitación a consolidarse como una referenc - Ricardo Rubio - Europa Press - Archivo
SANTIAGO DE COMPOSTELA, 22
La organización del festival Costa Feira 2026 ha anunciado al artista español Rusowksy como primer confirmado que actuará el 15 de agosto en Sanxenxo.
El cantante vallisoletano, considerado un "referente" del pop alternativo español, ha sido nominado a los Latin Grammy y reconocido como 'Artista Revelación' en los GQ 'Men of the Year'. Este anuncio llega tras el 'sold out' durante dos noches consecutivas en la Sala Capitol de Santiago.
Así, el artista inaugura un cartel en el que se esperan más novedades que se irán conociendo durante los próximos meses. Las entradas para el festival ya están disponibles en costafeira.com.