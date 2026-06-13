El sábado arranca en Galicia con temperaturas por encima de los 30 grados y alertas por calor y tormentas

Archivo - Niños se refrescan en un parque en Ourense. Foto de archivo. - Rosa Veiga - Europa Press - Archivo

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 13 Jun. (EUROPA PRESS) -

Galicia vivirá este sábado una nueva jornada de calor intenso, al igual que este viernes y después de una noche marcada también por temperaturas inusualmente altas.

Según los valores extremos que certifican los medidores de MeteoGalicia, a las 10.50 horas en A Gándara --Vimianzo (A Coruña)-- se registraban ya 31,1 grados.

En Ponte Caldelas (Pontevedra), a las 10.40 horas se registraban 30,8 grados; mientras que en Malpica de Bergantiños (A Coruña) se llegaron a medir 30.5 grados a las 10.50; en Muralla, Lousame (A Coruña), 30,5 grados a las 10.50; y en Xesteiras (Cuntis), ya se computaron 30,5 grados a las 10.

Precisamente, el organismo meteorológico gallego mantiene aviso amarillo por altas temperaturas para este sábado en varias zonas del interior de Galicia (afectan a las cuatro provincias).

Para la tarde de este sábado, también hay aviso por tormentas localmente fuertes en zonas de montaña de Ourense y Lugo, y en el sur de la provincial lucense.

MeteoGalicia también hace constar un aviso amarillo por tormentas localmente fuertes para la tarde del domingo en la provincia de Ourense, así como en el centro y el sur de Lugo.