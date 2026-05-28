El salario medio sube a 26.547 euros en Galicia en 2024, aunque la brecha con España ya es de cerca de 3.000 euros

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SANTIAGO DE COMPOSTELA, 28 May. (EUROPA PRESS) -

El salario medio en Galicia subió a 26.547,27 euros en 2024, lo que supone un aumento del 5% respecto a 2023, aunque es cerca de 3.000 euros inferior a la media española, que se eleva a 29.540 euros.

Según los datos que publica el Instituto Nacional de Estadística (INE), esta brecha de Galicia con España se acentúa en 2024 al crecer los salarios en el país un 5,3% de media, es decir, tres décimas más que el dato gallego.

En términos absolutos, Galicia ocupa el undécimo puesto por comunidades. Sobresalen los 35.170,28 euros de media en País Vasco, lo que se traduce en 8.623 euros más que la comunidad gallega. A la cola están los 24.979,44 euros de Extremadura.

Todas las autonomías elevaron en 2024 sus salarios medios en relación con 2023, especialmente Madrid (+6,8%), Cataluña (+5,8%) y La Rioja (+5,8%), en tanto que los repuntes menos acusados correspondieron a Cantabria (+2%), Asturias (+2,3%) y Castilla y León (+3,8%).

Así figura en la Encuesta Anual de Estructura Salarial correspondiente a 2024 que publica el Instituto Nacional de Estadística (INE) este jueves. Por sexos, los hombres perciben de media 28.637,65 en Galicia, mientras que las mujeres tan solo 24.551,26 euros. Esta desigualdad es de más de 4.000 euros, si bien se produce un ligero recorte al subir los salarios de ellas un 6% frente al 4,2% de los varones.

LA INDUSTRIA, EN CABEZA

Por sectores, el mayor salario medio en Galicia es la industria (30.794,49 euros). A unos 5.000 euros de distancia están construcción (25.986,96 euros) y servicios (25.618,76 euros).

Los trabajadores gallegos cobran 16,8 euros por hora trabajada, casi un euro más que en 2023. Sin embargo, son dos euros menos que la media estatal (18,77 euros).

El salario medio de contratos indefinidos en la comunidad gallega se situó en 26.748,38 euros, superior a los 24.665,36 euros de los temporales.

Los sueldos de los menores de 25 años es de solo 14.168,9 euros. La cuantía más elevada está entre los mayores de 55 años, con 29.600 euros.

SALARIO MÁS FRECUENTE

El salario más frecuente en España fue en 2024 de 16.520,2 euros brutos, un 6% superior al de 2023 pero un 10,5% inferior al de 2018, tras el fuerte aumento experimentado por el salario mínimo interprofesional (SMI) en los últimos años.

Según la 'Encuesta de Estructural Salarial 2024', muchos trabajadores de sueldos bajos se han desplazado al intervalo de los 16.000-17.000 euros anuales, haciendo de esta banda salarial la más frecuente en 2024.

Entre 2018 y 2021, el salario bruto anual más frecuente superó los 18.000 euros, pero a partir de 2022 fue bajando, hasta situarse aquel año en 14.586,4 euros.

Estos 16.520 euros de salario bruto más frecuente en 2024 lo percibieron el 3,8% de los asalariados.

No obstante, el INE explica que también destacaron por su frecuencia los salarios de entre 17.000 y 23.000 euros anuales brutos, percibidos por el 3,5% de los asalariados. De este modo, en total, tres de cada diez asalariados (29,5%) cobró en 2024 entre 16.000 y 23.000 euros anuales.

El salario mínimo interprofesional se situó en 2024 en 15.876 euros anuales o 1.134 euros al mes por catorce pagas, un 5% más que en 2023.

MÁS DE UN DÉCADA DE CRECIMIENTO

Según Estadística, el salario medio anual por trabajador fue de 29.540,2 euros en 2024, un 5,3% superior a la del año anterior. Con este incremento, se acumulan ya 11 años de crecimientos del salario medio.

El INE recuerda que una característica de las funciones de distribución salarial es que figuran muchos más trabajadores en los valores bajos que en los sueldos más elevados. Este hecho da lugar a que el salario medio sea superior tanto al salario mediano, como al más frecuente.

Así, el salario mediano (el que divide al número de trabajadores en dos partes iguales, los que tienen un salario superior y los que tienen un salario inferior) alcanzó en 2024 los 24.497,17 euros anuales, el más elevado de toda la serie del INE, frente a los 29.540,2 euros del salario medio y los 16.520 euros del salario más frecuente.

El salario medio bruto anual de los hombres se situó en 2024 en 32.057,5 euros, un 5,5% superior al de 2023, en tanto que el de las mujeres avanzó un 5,1%, hasta los 26.904,9 euros. De este modo, el salario medio anual femenino representa el 83,9% del masculino (84,3% en 2023). No obstante, el INE subraya que esta diferencia salarial se reduce si se consideran puestos de trabajo similares.

HOSTELERÍA, SECTOR CON EL SUELDO MÁS BAJO PESE A SUBIR UN 3,9%

La actividad económica con mayor remuneración anual en 2024 fue el suministro de energía eléctrica, gas, vapor y aire acondicionado (57.931,8 euros), que casi duplicó la media nacional, seguido de las actividades financieras y de seguros (51.862,9 euros).

En cambio, los asalariados de hostelería (17.653,4 euros anuales) y actividades artísticas, recreativas y de entretenimiento (20.383,1 euros) obtuvieron las remuneraciones más bajas, inferiores en un 40,2% y un 31% a la media.

Los salarios de los hostelería crecieron un 3,9% respecto a 2023, pero los de actividades artísticas fueron los únicos que descendieron en 2024, con un retroceso del 1,2%. Los aumentos salariales más pronunciados se dieron en las actividades profesionales (+8%), industrias extractivas (+7,9%) e información y comunicaciones (+7,7%).

En todas las actividades económicas en las que la representación muestral femenina es significativa las mujeres tuvieron un salario inferior al de los hombres.