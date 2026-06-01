Salen a la luz 200 páginas encontradas en México de las memorias de la escritora coruñesa Syra Alonso

Portada de 'El mar tenía un amargo sabor a lágrimas', memorias de Syra Alonso publicada por Alvarellos- ALVARELLOS

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 1 Jun. (EUROPA PRESS) -

La editorial gallega Alvarellos Editora saca a la luz 200 páginas inéditas de la memorias de la escritora Syra Alonso (A Coruña, 1899-México, 1970), encontradas en México.

El libro 'El mar tenía un amargo sabor a lágrimas. Memorias (1937-1945)' es un volumen de 500 páginas que se publica en castellano 80 años después de su escritura. Fue publicada en una traducción parcial al gallego en el año 2000, con reedición por Alvarellos en 2025, que ahora llega con una versión ampliada.

El investigador y docente Conrado J. Arranz Mínguez, afincado en la Ciudad de México, se ha encargado de este trabajo como descubridor del material.

En sus "impactantes" memorias, Syra Alonso relata su vida con el pintor Francisco Miguel, sus años dorado en México y París en la década de los 20, el asesinato del artista en 1936 y el posterior exilio mexicano de la autora. Allí está enterrada desde 1970.

BIOGRAFÍA

Syra María Alonso Brufau es una de las cronistas más extraordinarias de la represión franquista. Nació en A Coruña en 1899, hija de una familia burguesa, conoció muy joven al pintor Francisco Miguel, con quien compartió vida y proyectos. Juntos dirigieron la Librería da Arte de la coruñesa Rúa Real, un espacio frecuentado por gallegos y republicanos.

Fascinados por la cultura de vanguardia, viajaron a París y Cuba entre 1923 y 1926, para finalmente establecerse en México en 1926, donde convivieron con un amplio círculo de artistas e intelectuales. En 1933 regresaron con su familia a Coruña y establecieron su residencia en Santa Cruz de Oleiros, a la que Syra apodó la Casa de la Dicha.

El 3 de agosto de 1936, Francisco Miguel fue arrestado por los rebeldes franquistas y, 26 días después, apareció su cuerpo sin vida, junto con el de otras tres personas, todas cruelmente asesinadas. Los otros eran Juan Boedo Pardo, Andrés Pinilla Fraga y Pedro Pinilla Calvete. Fueron enterrados en el cementerio de Bértoa, en el municipio coruñés de Carballo. Sus restos no fueron identificados hasta septiembre de 2023, cuando fueron exhumados por la ARMH.

A partir de este asesinato, Alonso comenzó a escribir sus memorias. En 1942, logra exiliarse en México junto con sus tres hijos, Francisco Alberto, Juan Ramón y Sandro. Con el paso de los años, una sordera progresiva la alejará gradualmente de la vida social. Murió en 1970, víctima de un cáncer de huesos, en México DF.

FERIA DEL LIBRO DE MADRID

Esta obra se presentará al público en la Feria del Libro de Madrid el próximo 14 de junio. Para este evento viajará desde México Conrado Arranz, quien también estará en dos actos alrededor de Syra Alonso en Barcelona y Vigo.

Bajo el lema 'Galicia en Libros', Alvarellos estará en la Feria del Libro de Madrid en una caseta propia (número 360) con 120 títulos diferentes de la cultura galega (en gallego y castellano). Desplazan a la capital de España más de 1.500 ejemplares.