Saleta Chao (BNG) toma posesión como diputada tras la salida de Daniel Pérez a la Alcaldía de Carballo

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 14 Oct. (EUROPA PRESS) -

La nacionalista Saleta Chao Rivas ha tomado posesión este martes como diputada del Grupo Parlamentario del BNG en la Cámara gallega tras la salida de Daniel Pérez, que dejó su escaño para ser alcalde del municipio coruñés de Carballo en sustitución del histórico regidor Evencio Ferrero.

Según ha detallado el BNG, la nueva parlamentaria, además de ser "la voz de Compostela" en el Parlamento, será la portavoz del Bloque de Economía Social y Turismo.

Chao Rivas (Cuntis, 1990) es graduada en Pedagogía por la Universidade de Santiago de Compostela y diplomada en la especialidad de Educación Infantil. Además, cuenta con un máster en Política Educativa por la University of Roehampton.

Como pedagoga, Saleta Chao tiene experiencia en el tercer sector y en la administración local en Londres durante seis años. En su vuelta a Galicia, ha ejercido como educadora familiar.

En el ámbito político, la parlamentaria ha sido asesora en el Gabinete de la Alcaldía de Santiago de Compostela entre 2023 y 2025.