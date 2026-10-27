Una salida de vía en la AP-9 obliga a cortar un carril a su paso por Santiago

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 27 Oct. (EUROPA PRESS) -

Una salida de vía en la AP-9 ha obligado a cortar momentáneamente el carril derecho a su paso por Santiago de Compostela este martes. En concreto, el accidente se registró en el kilómetro 74 y ninguno de los implicados resultó herido, según ha informado el 112 Galicia.

Además, ha detallado que fueron los propios implicados los que alertaron al 112 a través del sistema eCall del vehículo e indicaron que se habían salido de la vía por un obstáculo.

Hasta allí se desplazaron agentes de la Guardia Civil de Tráfico y trabajadores del servicio de mantenimiento de la autopista.