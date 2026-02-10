Salvamento Marítimo atendió en 2025 a casi 1.000 personas en Galicia

Archivo - Salvamento Marítimo atendió en 2025 a 41.387 personas, de las que 13.952 eran migrantes - SALVAMENTO MARÍTIMO - Archivo

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 10 Feb. (EUROPA PRESS) -

Los Centros de Coordinación de Salvamento Marítimo en Galicia --Fisterra, A Coruña y Vigo-- prestaron rescate, asistencia o búsqueda durante 2025 a un total de 999 personas, un 2% menos que en año anterior, en un total de 556 actuaciones marítimas atendidas.

Según datos de Salvamento Marítimo difundidos este martes, el centro de Fisterra atendió a 457 personas, el de A Coruña a 130 y el de Vigo a un total de 412.

En los incidentes acontecidos en 2025 en Galicia, se vieron implicado 201 embarcaciones de recreo, un total de 59 buques mercantes y 95 pesqueros.

Por centros de coordinación, el de Fisterre controló a 35.895 buques a su paso por el Dispositivo de Separación de Tráfico que controla el tráfico marítimo al Oeste de Cabo Fisterra para reducir el riesgo de accidentes en una zona de denso tráfico de buques. Por su parte, el CCS en A Coruña controló a 3.970 buques en las entradas y salidas de puerto y el CCS en Vigo 8.056 buques.

Salvamento Marítimo, dependiente del Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible a través de la Dirección General de Marina Mercante, atendió en Galicia 28 actuaciones relacionadas con la protección del medio ambiente marino.

A nivel nacional, Salvamento Marítimo atendió a 41.387 personas en sus actuaciones (113 personas asistidas al día), de las que 13.952 eran migrantes.