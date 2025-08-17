Sánchez propone un "gran pacto" de Estado para la "mitigación y la adaptación" a la emergencia climática del país

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 17 Ago. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha propuesto, ante la ola de incendios que asolan España, la creación de un "gran pacto" de Estado para la "mitigación y la adaptación" a la emergencia climática del país.

Así lo ha hecho este domingo durante su visita al Centro de Coordinación Operativo Contraincendios de Ourense, donde ha estado acompañado del presidente de la Xunta, Alfonso Rueda; del ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska; y del delegado del Gobierno en Galicia, Pedro Blanco.

"Esto interpela a todas las administraciones públicas pero también a los grupos parlamentarios en el poder legislativo, al conjunto de la sociedad civil, a la ciencia, a la empresa, a los sindicatos. En definitiva, al conjunto del país", ha asegurado Sánchez.

Asimismo, Sánchez ha puesto en valor la profesionalidad, el oficio, la dedicación de los servidores públicos de España y ha asegurado que "hoy mismo" la UME "ha dado el OK a que haya 500 efectivo más del Ejército de Tierra que se vayan a desplegar en los distintos incendios del país".