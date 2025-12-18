Sanidade apunta a una "tendencia decreciente" de la gripe mientras se mantiene "un nivel medio" de la ola epidémica

El conselleiro de Sanidade, Antonio Gómez Caamaño, responde a una pregunta en el Parlamento de Galicia. - XUNTA

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 18 Dic. (EUROPA PRESS) -

El conselleiro de Sanidade, Antonio Gómez Caamaño, ha señalado este jueves que la gripe se encuentra en "una tendencia decreciente" en Galicia, mientras que la ola epidémica se mantiene en "un nivel medio".

Así lo ha detallado el responsable autonómico en declaraciones a los medios en Ourense, donde ha manifestado que son épocas "complejas" para el sistema público sanitario al coincidir la epidemia de la gripe, "partiendo de una base de déficit de profesionales" en Atención Primaria y ser unas fechas en la que los profesionales cogen "vacaciones y días libres a los que tienen derecho".

Según se recoge en el informe de actividad de las infecciones respiratorias agudas correspondiente a la semana del 8 al 14 de diciembre, se registra un descenso en la tasa de consultas por gripe en atención primaria del 10,6% respecto a la semana anterior.

En concreto, esta tasa se sitúa en 109,2 consultas por cada 100.000 habitantes. El grupo con la mayor tasa de consultas continúa siendo el de 0 a 4 años (247,6 consultas por 100.000 hab), seguido del de 5 a 19 años, con 176,9 consultas por 100.000 habitantes.

En cuanto a las áreas sanitarias, la tasa de consultas fue inferior a la de la semana anterior en todas ellas, salvo en Vigo, donde aumentó un 2,7%. Las áreas con mayor descenso en la tasa de consultas por gripe fueron A Coruña, con un 29,4%, y Ferrol, con un 27,4%.

INGRESOS

En cuanto a los ingresos hospitalarios, en la última semana ingresaron 360 personas con gripe confirmada, un 0,8% más que en la semana anterior (357 ingresos).

El aumento de la tasa de ingresos se observó en todos los grupos de edad, salvo en los de 60 a 79 años y de 80 y más años, grupos en los que descendió un 8,8% y un 5% respectivamente. El incremento más importante se dio en los grupos de 5 a 19 años, que casi triplicó la tasa, y en el de 0 a 4 años, que aumentó un 51%.

Por área sanitaria, la que presentó el mayor incremento de tasa de ingresos fue la de Pontevedra (39,2%), si bien fue la de Lugo la que mostró la tasa más elevada, con 20,9 ingresos por 100.000 habitantes.

En lo que va de temporada de gripe se han notificado 2.060 ingresos, la mayoría con virus tipo A.

Asimismo, la red de farmacias centinela que colabora con la Consellería de Sanidade informa que en la última semana las tasas de dispensación de antigripales y de pruebas de antígenos descendieron un 4,3% y un 14,6% respectivamente.

"NIVEL MEDIO"

En este contexto, el responsable de Sanidade ha señalado que la ola epidémica se mantiene en "un nivel medio", pero se detecta "una tendencia decreciente" que podría apuntar a una bajada del pico.

En todo caso, ha explicado que estos datos se confirmarán con más días de evolución ya que, ha recordado, "probablemente la determinación de esa tendencia viene influida por la huelga de hace cuatro días".

Además, Gómez Caamaño ha defendido que los hospitales "están respondiendo bien", aunque ha reconocido que el aumento de atenciones por la gripe "dificulta la actividad quirúrgica" porque "al haber más ingresos, sobre todo de gente mayor, hay menos camas".

Ante esta situación, se recomienda el uso de mascarilla aunque no se tengan síntomas al acudir a centros de salud, a puntos de atención continuada y a urgencias hospitalarias.

En cuanto al resto de estancias de los hospitales, la recomendación del uso de mascarilla se mantiene en los servicios que atienden a pacientes vulnerables, como son las unidades de cuidados intensivos y pacientes críticos, unidades de reanimación, de pacientes trasplantados, oncológicos y hematológicos, unidades de diálisis y hospitales de día.

VACUNACIÓN

Por otro lado, preguntado por la campaña de vacunación, el conselleiro de Sanidade ha insistido en que la Administración autonómica quiere "aumentar al máximo" el número de gallegos vacunados, por lo que ha vuelto a hacer un llamamiento para que acudan a esta cita.

De hecho, este fin de semana unas 70.000 personas están llamadas a vacunarse con el objetivo de que la mayor población posible de Galicia esté vacunada y "haya menos posibilidades de coger infecciones graves y tensionar centros de salud y hospitales".

"Es una herramienta clave para poder combatir de manera adecuada estas epidemias de gripe", ha aseverado Gómez Caamaño.