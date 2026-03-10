Sanidade aspira a "disminuir al máximo" la duración de las incapacidades temporales en empleo público

El conselleiro de Sanidade, Antonio Gómez Caamaño, en rueda de prensa junto a otros cargos de su departamento - XUNTA

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 10 Mar. (EUROPA PRESS) -

La consellería de Sanidade aspira a "disminuir al máximo" la prevalencia de la duración de las incapacidades temporales en el empleo público con su programa de inspección y control.

Así lo ha trasladado este martes el conselleiro de Sanidade, Antonio Gómez Caamaño, al ser preguntado por la publicación en el Diario Oficial de Galicia (DOG) de la encomienda de gestión por parte de todas las consellerías a Sanidade para llevar a cabo este programa de inspección y control de la incapacidad temporal del personal empleado público incluido en el régimen del mutualismo administrativo (Muface/Mugeju).

Al respecto, el titular de Sanidade ha explicado que si bien en Galicia no hay un problema de "incidencia", de número de bajas o incapacidades temporales, sí hay un problema "muy importante" de prevalencia de duración de la incapacidad temporal.

Así las cosas, el objetivo, tal y como ha señalado el conselleiro, pasa por un mayor control para que "aquellas personas que no tengan que estar en un proceso de baja no lo estén".

La encomienda de gestión publicada este martes por el DOG producirá efectos a partir del mismo día de su firma y matendrá su vigencia por 4 años, pudiendo ser prorrogada por periodos anuales mediante acuerdo expreso de las partes. Con todo, dará soporte a las acciones que se desarrollen desde el 1 de enero de este año.