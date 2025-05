Sanidade busca con una guía revertir la "falta de un ambiente cómodo" en la atención de personas trans en ambulatorios

Asociaciones gallegas del colectivo LGTBI valoran su existencia como "necesaria", aunque apuntan a que quedan pasos por dar

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 17 May. (EUROPA PRESS) -

El Sergas ha elaborado una guía con recomendaciones para la atención sanitaria a personas trans en Atención Primaria, que promueve crear un "clima acogedor y seguro" y exige que todos los profesionales del centro de salud "deben estar formados y sensibilizados en todo lo relacionado con el colectivo trans".

Este documento --al que Europa Press ha tenido acceso en su último borrador-- ha sido aprobado este miércoles en un pleno del 'Observatorio LGTBIQ+', lo que coincide en la semana del Día contra la LGTBIfobia, que se conmemora este sábado, 17 de mayo.

Asociaciones con representación en este órgano adscrito a la Consellería de Política Social han destacado, en declaraciones a Europa Press, la elaboración del protocolo como "positiva" y "necesaria". De este modo, han puesto de manifiesto que existe "desconocimiento" en los ambulatorios de cara al trato con este colectivo.

La guía se enmarca en el propósito de, según señala el texto, "incidir en determinados colectivos en los que las actuaciones desde Atención Primaria están mal consensuadas o protocolizadas", como es el caso.

Las personas trans "suelen encontrar barreras" que puede influir en la calidad de la atención recibida, lo que el documento relaciona con la "falta de un ambiente cómodo que les proporcione confianza y seguridad en el que se pueden expresar de forma cómoda y abierta". Por ello, señala que la mayoría de las personas trans sienten angustia en los centros de salud como resultado del miedo a ser discriminadas.

Esta es una realidad que corroboran las asociaciones gallegas que trabajan a favor del colectivo LGTBI. Los obstáculos hallados en este sentido están relacionados con falta de información sobre la hormonización o una derivación errónea a los servicios médicos especializados, además de situaciones de transfobia, en algunos casos.

"Muchas [personas trans] tienen unas experiencias muy negativas en el ámbito sanitario y lo ven como un espacio nada seguro", relata la gerente de Arelas, Cristina Palacios, que incide en el carácter que tiene el servicio como puerta, ya que es "donde normalmente van por primera vez a las personas trans o las familias con las personas trans".

De la otra forma, el texto recoge evidencias de que este colectivo presenta niveles más bajos de ansiedad y menos tendencias autolesionales en los casos en los que se recibe apoyo y cuidados adecuados.

"FALTA DE RESPETO"

Para la guía, existen dos situaciones prevalentes en las que una persona trans puede acudir a la consulta, extraídos de un estudio realizado en Francia: o bien por un motivo de identidad de género o de un proceso de transición, o bien por actividades preventivas de programas de Atención Primaria y asistencia sanitaria, con "motivos similares a los encontrados en la población general".

"Desde el inicio del contacto de una persona con el personal del centro de salud, el respeto es fundamental y básico", recoge la guía. Por ello, pide que se refiere a ellas con el nombre y género gramatical con el que manifiestan ser tratadas y no realizar asunciones en base al aspecto físico. Ambas cuestiones las recomienda preguntar directamente.

"El incumplimiento de estas recomendaciones es una falta de respeto que puede dar lugar a situaciones de tensión en las consultas, áreas de recepción, espera o administrativas, y una subsiguiente pérdida de confianza por parte de la persona hacia el personal sanitario", explica el texto.

Una de las modificaciones sobre el último borrador que el 'Observatorio LGTBIQ+' ha pedido implementar, y que aparecerá en la versión definitiva, es que el personal sanitario recoja de alguna forma el nombre y pronombre utilizado por la persona para que esta no tenga que repetirlo en cada consulta.

En esta línea, el texto recomienda hacer constar en la historia clínica información relativa al historial personal y a los procesos de afirmación de género (cirugías y hormonación), entre otros elementos. También ofrece indicaciones sobre la recogida de datos acerca de la historia sexual, ámbito en el que pide "evitar hacer preguntas invasivas que no tengan una justificación médica clara", por lo que siempre debe informarse del motivo de la pregunta.

RECOMENDACIONES SOBRE HORMONACIONES

Además, el documento adopta pautas acerca del Tratamiento Hormonal Cruzado (THC). En este aspecto, es claro: "Las decisiones sobre la transición de género son personales y varían en función de las experiencias individuales. Informa asimismo de sus contraindicaciones y sus efectos adversos". Este reverso es información que la guía aporta igualmente a los profesionales de los centros de salud.

A ALAS A Coruña le llegan a menudo testimonios de personas trans que evitan acudir al centro de salud porque no saben darle respuesta a consultas "muy comunes" sobre los efectos de masculinización o feminización, los tiempos o las contraindicaciones. "Estas, son cuestiones que muy a menudo quedan sin resolver y que ahora se recogen", explica el técnico de Igualdad de la asociación, Pablo Zas Varela.

A este respecto, la coordinadora del grupo de trabajo de Salud LGTBIQ+ de la Sociedad Española de Medicina de Familia y Comunitaria, María Garrido, se ha sorprendido positivamente por la ausencia de un elemento habitual en estas guías. "En otros muchos protocolos se consideran contraindiciones para el THS el tener problemas de salud mental, cuando se sabe que en personas trans los tratamientos afirmativos a menudo benefician mucho en términos de salud mental", explica.

Garrido contempla la posibilidad de que exista un seguimiento compartido entre Atención Primaria y el servicio de Endocrinología: "Manejamos pacientes con tratamientos igual o más complejos --personas con diabetes, insuficiencia cardíaca y toda la pluripatología que se ve-- y en esto podríamos tambien tener un papel más proactivo".

EFECTOS DEL "DESCONOCIMIENTO"

Arelas y Nós Mesmas señalan al desconocimiento existente a la hora de realizar la derivación a los servicios especializados, por lo que en ocasiones se realizan traslados a Salud Mental. "Ante el desconocimiento todavía hay esta idea de que esto es una especie de desorden", indica Cristina Palacios.

"Sigue habiendo profesionales que no saben cómo realizar la derivación ante la solicitud de una persona trans que quiere hacer el tránsito médico: derivan a Psiquiatría, piden analíticas que no sirven para Endocrinología, no saben cómo tratar a la paciente (con qué género) o en cada consulta siguen hablándole por el nombre y género registral", relata la fundadora de Nós Mesmas Elísabet Pérez. "En los peores de los casos, siguen emitiendo juicios de valor sobre la identidad de la persona", denuncia.

Así, las asociaciones consultadas coinciden en que la existencia de este protocolo es una demanda que realizaban desde hacía tiempo. "Es un paso de muchos que quedan por dar", indica Pérez.

El técnico de Igualdad de ALAS A Coruña lo considera como un "pequeño, pero importante paso": "Digo pequeño porque no deja de ser un escrito con recomendaciones que el personal sanitario no tiene la obligación de cumplir, y cuando hablamos de avances para garantizar los derechos de las personas trans en el ámbito sanitario estamos hablando de garantizar estos derechos y eso no debería de ser una opción".

Asimismo, Pablo Zas considera que este es "un grano de arena" que se suma para alcanzar el objetivo de adaptar la Ley gallega LGTBI del 2014 a la normativa estatal. Para el representante de ALAS, la Xunta realiza recomendaciones que en algunas ocasiones se materializan en un protocolo, "pero en otros queda en nada, como por ejemplo en el ámbito deportivo".