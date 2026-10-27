Sanidade eleva su presupuesto a 6.032 millones en 2027 y prevé crear 483 plazas en la sanidad pública

El conselleiro de Sanidade, Antonio Gómez Caamaño, junto a su equipo de la Consellería, en el Parlamento de Galicia - MONICA ARCAY CARRO

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 27 Oct. (EUROPA PRESS) -

El conselleiro de Sanidade, Antonio Gómez Caamaño, ha presentado este martes en la Comisión 3ª de Economía, Facenda e Orzamentos del Parlamento gallego unos presupuestos de 6.032 millones de euros para 2027, un 6,35% más que este año, que prevén crear 483 plazas en la sanidad pública.

Las cuentas destinan 2.562 millones al capítulo de personal, un 7,5% más, y priorizan la atención primaria, la asistencia hospitalaria, la salud mental y la salud pública.

Entre las principales novedades, Gómez Caamaño ha anunciado la puesta en marcha del Plan galego de atención paliativa y cronicidad compleja en pediatría, con un millón de euros y diez nuevas plazas, cinco de pediatras y cinco de enfermería, para crear un dispositivo específico de atención intensiva a niños y adolescentes con enfermedades crónicas complejas que limiten o amenacen su vida.

En materia de prevención, Galicia pondrá en marcha en 2027 un programa de cribado universal de diabetes tipo 1 dirigido a la población infantil, con una inversión superior al millón de euros. La comunidad será la primera en implantarlo.

Además, comenzará a ampliar progresivamente el cribado de cáncer de mama a mujeres de 45 años, con el objetivo de que todas las gallegas de entre 45 y 74 años participen en 2031, y extenderá el cribado de cáncer de cérvix, que se iniciará a los 25 años y a los 30 para las mujeres correctamente inmunizadas.

La Xunta prevé también extender el cribado oportunista del VIH al conjunto de Galicia e impulsar la autotoma domiciliaria para detectar infecciones de transmisión sexual, dirigida principalmente a personas de entre 25 y 34 años.

En lo que respecta a salud mental, los presupuestos reservan 28 millones para desarrollar el nuevo plan estratégico de esta área, que contempla 101 nuevas plazas en 2027, incluidas ocho de psicología clínica en atención primaria.

El presupuesto de atención primaria crecerá un 6,1%, hasta los 1.854 millones de euros, mientras que la atención hospitalaria dispondrá de 3.814 millones, un 6% más.

En primaria, se crearán 136 plazas el próximo año dentro del plan de reforma 2026-2030, que contempla 644 puestos en 16 categorías profesionales durante su vigencia. La Xunta destinará, además, 465,7 millones a inversiones reales, incluidos 283,6 millones para obras y equipamiento sanitario.

DO DENUNCIA RECORTES EN LAS OBRAS HOSPITALARIAS DE OURENSE

El diputado de Democracia Ourensana Armando Ojea ha cuestionado la inversión prevista para el complejo hospitalario de Ourense, en particular los 24,3 millones de euros para avanzar en la torre de hospitalización, que ha contrapuesto a una reducción de 11 millones respecto a las previsiones anteriores.

Ha expresado dudas sobre el ritmo de las obras y ha defendido la construcción de un hospital nuevo, en lugar de continuar con reformas parciales. Ojea también ha criticado la dotación para el hospital Piñor, que considera "insuficiente" para modernizar un centro inaugurado en 1949, y ha denunciado las carencias asistenciales de la provincia, entre ellas la pérdida de especialidades en Valdeorras, las dificultades de acceso y transporte de pacientes y la falta de inversiones suficientes en comparación con otras áreas.

PSdeG CUESTIONA LA PLANIFICACIÓN PRESUPUESTARIA

El diputado socialista Julio Torrado ha advertido de que más de 425.000 personas esperan por una cita hospitalaria en Galicia, según los datos que ha citado, y ha señalado que la demora media alcanza los seis días en atención primaria y los seis meses para una primera consulta de salud mental.

A su juicio, el aumento presupuestario no está permitiendo mejorar los tiempos de acceso y las cuentas no explican con suficiente claridad cómo se resolverán los problemas asistenciales.

Torrado ha cuestionado también que la Xunta prevea incorporar solo una parte de los profesionales que podrían terminar su formación especializada en los próximos años. Ha criticado la falta de un cuadro de personal "suficientemente claro" y ha puesto el foco en el gasto concertado, que cifra en más de 400 millones de euros anuales al sumar distintas fórmulas de asistencia privada.

También ha reclamado explicaciones sobre los recursos destinados a Povisa y ha advertido de que los presupuestos contemplan tres millones de consultas menos en atención primaria que el año anterior.

BNG PIDE MAYOR REFUERZO EN ATENCIÓN PRIMARIA

La diputada del BNG Montserrat Prado ha sostenido que las cuentas no responden a las necesidades de la sanidad pública y ha criticado que el incremento del presupuesto sanitario sea inferior al del conjunto del gasto social.

Considera "insuficiente" el refuerzo de la atención primaria y ha reclamado que se tengan en cuenta la inflación y la evolución de las necesidades asistenciales para valorar el esfuerzo inversor.

Prado ha acusado a la Xunta de mantener una "estrategia de privatización" y ha cuestionado el aumento de los fondos para servicios concertados, además de reclamar transparencia sobre las partidas destinadas a Povisa y al canon del Hospital Álvaro Cunqueiro. También ha criticado que la atención primaria recurra a servicios de podología contratados externamente, en lugar de incorporar esos profesionales como personal público, y ha pedido conocer el presupuesto concreto y el calendario de ejecución de los planes estratégicos anunciados.

PPdeG ATRIBUYE LAS DEMORAS A LOS CONFLICTOS MÉDICOS

La diputada popular Encarna Amigo ha defendido que los presupuestos incluyen recursos para contratar profesionales, mejorar las infraestructuras y reforzar la prevención y la investigación. Ha destacado las 136 nuevas plazas de atención primaria, la inversión en salud mental y los nuevos programas de cribado, y ha reclamado al Gobierno central más capacidad de formación de especialistas.

Amigo ha atribuido parte del aumento de las demoras a las cancelaciones derivadas de los paros médicos por el Estatuto Marco estatal, que cifra en cerca de 280.000 actos desde diciembre de 2025, y ha defendido que la Xunta está reorganizando las agendas y reprogramando la atención suspendida.

CAAMAÑO RECONOCE "ERRORES" EN LAS PREVISIONES DE CONSULTAS EN AP

En su respuesta a los grupos, Gómez Caamaño ha defendido el carácter histórico de las cuentas y ha asegurado que los presupuestos permitirán reforzar los recursos humanos y mejorar la atención a los pacientes.

Ha atribuido parte de las dificultades actuales a la falta de especialistas y al impacto de las huelgas médicas contra el Estatuto Marco y ha reivindicado que Galicia oferta todas las plazas de formación sanitaria especializada que tiene acreditadas.

El conselleiro ha reconocido que la previsión presupuestaria de tres millones menos de consultas en atención primaria se calculó extrapolando al conjunto del año la actividad de los primeros seis meses, afectados por los paros médicos, y ha admitido que fue una estimación "errónea". Ha asegurado que la Xunta reorganizará la actividad para recuperar la asistencia cancelada y mejorar los tiempos de espera.

En relación con Ourense, ha defendido las partidas previstas para el complejo hospitalario, con 24,3 millones de euros para las obras, y ha recordado otras actuaciones en Piñor y Verín.

También ha rechazado las acusaciones de privatización y ha sostenido que el gasto concertado está destinado, en parte, al refuerzo de servicios como el transporte sanitario.

Gómez Caamaño ha concluido que los presupuestos buscan responder a las necesidades de pacientes y profesionales y avanzar hacia una sanidad pública más accesible y resolutiva.