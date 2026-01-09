Sanidade llama a la donación de sangre por reservas bajas en los grupos A-, O+ y O

Bus de ADOS para donar sangre en Navidad. - ADOS

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 9 Ene. (EUROPA PRESS) -

La Axencia Galega de Doazón e Sangue (ADOS) ha hecho un llamamiento a la donación, en especial en los grupos A negativo, O positivo y O negativo, por encontrarse en reservas bajas.

En una nota de prensa, Ados señala que el resto de grupos se encuentran de la siguiente manera: A positivo, nivel normal; B positivo y negativo, y AB positivo y negativo, buen nivel.

"Hoy habrá muchas personas en los hospitales que necesitan recibir una transfusión de un componente de sangre porque hay que operarlas, transplantarles un órgano o tuvieron un accidente de tráfico", señala entre otros motivos.

"Para poder atenderlos necesitamos casi 500 donaciones de sangre cada día", remarca para incidir en que se puede donar en alguna de las diez unidades que recorren diariamente localidades gallegas.