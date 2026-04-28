Sanidade llama a donar sangre en las jornadas previas al puente del 1 de mayo, especialmente de los grupos A+, O+ y O

Unidade móvil de ADOS - ADOS

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 28 Abr. (EUROPA PRESS) -

La Axencia de Doazón de Órganos e Sangue (Ados) ha recordado a la ciudadanía la necesidad de donar sangre en las jornadas previas al puente festivo del 1 de mayo, especialmente de los grupos A positivo, O positivo y O negativo.

Tal y como ha trasladado el Gobierno gallego en una nota de prensa, la Axencia subraya que son necesarias las donaciones de todos los grupos sanguíneos pero, especialmente, se refuerza el llamamiento a los A positivo, O positivo y O negativo.

Para facilitar la donación, durante esta semana será posible donar en los locales de atención permanente existentes en las siete grandes ciudades gallegas o en las unidades móviles de la Axencia, que visitarán una treintena de localidades.

Concretamente, el martes 28 de abril, estará en Ortigueira, Campus A Zapateira y Barrio das Conchiñas (A Coruña), Camelle y Ponte do Porto (Camariñas), Campus Norte (Santiago), Lousame, Campus e Biblioteca Intercentros (Lugo), A Valenzá (Barbadás), A Guarda, ENCE (Pontevedra), Cangas do Morrazo, CUVI (Vigo) y Vilagarcía de Arousa.

El miércoles 29 de abril se desplazarán a Campus de Esteiro (Ferrol), Barrio de Xubia (Narón), Campus de Elviña y Novo Mesoiro (A Coruña), Campus Vida y Praza Roja (Santiago), Praza Maior (Lugo), Campus y Barrio O Couto (Ourense), Cangas do Morrazo, Campus y Zona Ferraría (Pontevedra) y OP Mobility (Redondela)

Por su parte, el jueves 30 de abril será el turno de Carballo, Narón, Cantón-Obelisco (A Coruña), Padrón, Área Central (Santiago), Burela, O Barco de Valdeorras, Cambados, Porriño y Barrio Residencial Navia (Vigo). Finalmente, el sábado 2 de mayo, irán a Carballo, Padrón, Cambados, Porriño y Sanxenxo.

En este contexto, Sanidade ha recordado que cada día los hospitales gallegos atienden a una media de 2.800 urgencias y realizan 800 intervenciones quirúrgicas y un transplante de órganos, así como realizan 1.600 atenciones en los hospitales de día.