Sanidade lleva a Mesa Sectorial las primeras conclusiones de la reforma de Primaria y sindicatos piden más concreción

Archivo - Sede de la Consellería de Sanidade y del Servizo Galego de Saúde (Sergas), en San Lázaro, Santiago de Compostela. - EUROPA PRESS - Archivo

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 10 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Xunta ha presentado este miércoles ante los sindicatos con representación en la mesa sectorial las conclusiones de uno de los grupos de trabajo para la reforma de la Atención Primaria, concretamente el de planificación asistencial.

Entre otras medidas, proponen un modelo de agendas "de calidad", con tiempos mínimos de consulta; así como la reducción de tareas administrativas "ineficientes" de los médicos mediante la potenciación de las áreas administrativas; la estandarización y optimización de procedimientos no propiamente asistenciales; el impulso del trabajo en equipo; y la potenciación de la nueva Unidad técnica de apoyo a la Atención Primaria.

Para las fuentes sindicales consultadas por Europa Press, estas conclusiones son, por lo menos de momento, "vagas" y piden una mayor concreción en las medidas propuestas.

En un comunicado, la Consellería de Sanidade detalla que también se pondrán en marcha modelos de gobernanza, donde se potenciará la figura de los Jefes de Servicio de atención primaria. Además se realizará un seguimiento continuo de la atención sanitaria prestada, evaluando constantemente la capacidad de respuesta de los distintos servicios sanitarios.

En el encuentro, han explicado que la reforma de la atención primaria que impulsa la Xunta se basa en tres ejes fundamentales: cambios estructurales, reorganización asistencial y sostenibilidad retributiva.

El documento completo, avanzan, se presentará al por menor en próximas fechas, una vez se dispongan de las conclusiones del otro grupo de trabajo creado, centrado en los recursos humanos y en el modelo retributivo.

De hecho, destacan, en este mes de junio está previsto celebrar otra Mesa Sectorial de Sanidad para presentar las conclusiones del segundo grupo de trabajo, de Planificación Asistencial y Retribuciones.

SINDICATOS PIDEN MÁS CONCRECIÓN

Los sindicatos, por su parte, se han mostrado críticos con la falta de concreción de las medias expuestas. De hecho, lamentan que "ni siquiera" se les haya facilitado un documento para analizar.

Se trata, aseguran, de ideas "generales" sobre las agendas, jefaturas de servicio, áreas administrativas y trabajo multidisciplinar.

En términos generales, la idea sería adaptar las agendas a 30 actos: 20 citas a demanda, cinco actos de recetas y cinco de actividad programada a gestionar por el propio profesional. Por su parte, la de los pediatras se quedaría con 25: 14 huecos para citas a demanda, dos actos para recetas y 60 minutos para el programa de salud infantil.

Ahora quedan a la espera del documento para presentar alegaciones y de conocer las conclusiones del otro grupo de trabajo, lo que ocurrirá en la próxima reunión de la mesa.