Sanidade pide "prudencia y protección" a los gallegos ante el eclipse del 12 de agosto

1109288.1.260.149.20260806134920 El conselleiro de Sanidade, Antonio Gómez Caamaño, visita el servicio de Oftalmología del área sanitaria de Santiago de Compostela e Barbanza - MONICA ARCAY CARRO

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 6 Ago. (EUROPA PRESS) -

El conselleiro de Sanidade, Antonio Gómez Caamaño, ha pedido prudencia y ha animado a la gente a protegerse para poder disfrutar del eclipse total que se podrá observar en Galicia el 12 de agosto.

En una visita al servicio de oftalmología del área sanitaria de Santiago, el conselleiro ha recordado que es necesario utilizar unas gafas homologadas bajo la norma ISO 12312-2. Lo mismo ocurre para cámaras o prismáticos, cuyas lentes hay que proteger con los filtros correspondientes.

Ante la aparición de cualquier síntoma, ha apuntado, es importante acudir rápidamente a un centro médico. Y es que la retina, según ha puntualizado, no tiene receptores del dolor, por lo que se puede estar sufriendo una lesión sin ser consciente de ello.

En la misma línea se ha expresado la jefa del servicio de Oftalmología, María José Blanco Teijero, que ha señalado que la única estrategia posible es la prevención.

"Podemos disfrutar de este fenómeno astronómico, en Galicia sobre todo porque tiene una situación privilegiada, pero insistir en utilizar gafas homologadas. No valen gafas de sol, ni cristales ahumados. Si se utilizan telescopios o prismáticos, hay que recordar que estos dispositivos tienen que tener su propio filtro solar. No vale mirar a través de ellos con las gafas homologadas, no es la misma protección", ha explicado.

Además, ha señalado algunos de los síntomas más comunes si se produce daño en la retina como la pérdida de visión central o una alteración en la visión cromática, casos que se dan normalmente a las 48 horas de la exposición.

Blanco Teijero ha incidido además en que las retinopatías solares no ocurren solamente con el eclipse y que pueden ocurrir cuando se mira al sol directamente, por ejemplo en la playa.

Como medidas generales, ha señalado la hidratación con lágrimas artificiales, puesto que en verano hay además más sequedad ambiental y el ojo seco es una patología muy frecuente, además del uso de gafas de sol.

MÁS DE 35.000 CONSULTAS EN 2025

El conselleiro ha visitado el servicio, donde ha conocido de primera mano el funcionamiento del nuevo láser de femtosegundo guiado por OCT (tomografía de coherencia óptica) intraoperatorio y sistema de visualización 3D. Allí ha destacado que en los últimos cuatro años, el servicio incrementó su actividad quirúrgica en un 55,7% y que solo en 2025 atendió cerca de 35.000 primeras consultas.

Gómez Caamaño ha subrayado la importancia del aumento de más de un 15% de las primeras consultas realizadas por este servicio y, al mismo tiempo, la reducción de la espera media alcanzada. El acceso a una primera consulta de oftalmología disminuyó de 34,9 días de promedio a 22.

En este sentido, el conselleiro ha valorado estos resultados en relación a la mejora en la atención a los pacientes, "ya que un acceso más rápido al especialista es algo decisivo en patologías en las que preservar la visión depende, en muchos caso, de un diagnóstico y de un tratamiento precoz".

El servicio de oftalmología compostelano realizó, en 2025, 4.500 cirugías de cataratas, 470 vitrectomías, 240 intervenciones de glaucoma y 110 trasplantes de tejidos oculares. A esto hay que sumar la actividad de la unidad de terapia intravítrea, que alcanzó las 8.300 inyecciones anuales para frenar la evolución de patologías graves de la retina.

Para Gómez Caamaño estos resultados son fruto de una mejor organización del servicio, de un trabajo más coordinado con la atención primaria y también de la apuesta por la telemedicina, especialmente en el cribado y seguimiento de la retinopatía diabética.

Además, ha mencionado la incorporación de tecnología puntera, como el sistema de visualización 3D Ngenuity, que sustituye el microscopio analógico tradicional. Esto, sumado al apoyo de la inteligencia artificial, permite realizar intervenciones cada vez más precisas, más seguras y con mejores resultados para los pacientes.