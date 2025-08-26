El 'santero' detenido en A Paradanta (Pontevedra), ahora en libertad, tiene prohibido aproximarse a la denunciante

La Guardia Civil detiene a un vecino de Paradanta (Pontevedra) por un delito contra la libertad y la indemnidad sexual. - GUARDIA CIVIL

PONTEVEDRA, 26 Ago. (EUROPA PRESS) -

Al 'santero' detenido el pasado jueves en la comarca de A Paradanta (Pontevedra), después puesto en libertad, le ha sido impuesta la prohibición de comunicarse y aproximarse a la denunciante. Mientras, sigue investigado por un delito contra la libertad sexual por prometer a sus pacientes "curarse" a cambio de tener relaciones sexuales con él.

Así lo informan fuentes del Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG), que recuerdan que el magistrado del Tribunal de Instancia de Ponteareas, plaza 1, en funciones de guardia, decretó su puesta en libertad, tras ser pasado a disposición judicial el viernes.

Según informó la Guardia Civil el lunes, el presunto 'curandero' o 'santero' se aprovechaba de su situación y decía a personas que acudían a su consulta que, tras un tratamiento de un conjuro con hierbas y manteniendo relaciones sexuales con él, se "iban a curar".

La justificación que él daba es que un espíritu las "poseía" y, a través de su cuerpo, "podía curarlas".