Santiago abre las puertas a su patrimonio por seis días con dos programaciones para "descubrirlo y repensarlo"

Rueda de prensa sobre las programaciones de la Semana do Patrimonio Invisible y las Noches del Patrimonio, a 3 de septiembre de 2026. - AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 3 Sep. (EUROPA PRESS) -

Santiago de Compostela permitirá "descubrir, conocer, vivir y repensar" su patrimonio durante casi toda una semana, entre el lunes 7 y el sábado 12 de septiembre, a través de dos programaciones complementarias: la Semana do Patrimonio Invisible y las Noches del Patrimonio, dos iniciativas impulsadas por el Ayuntamiento con el apoyo de la Diputación de A Coruña y, en el caso de la segunda, el del Grupo de Ciudades Patrimonio de la Humanidad.

Por una parte, la Semana do Patrimonio Invisible, que celebra su octava edición, abrirá las puertas a más de una decena de espacios que están habitualmente cerrados o a zonas de acceso restringido con visitas guiadas en grupos reducidos. La participación es gratuita y requiere de reserva previa, que podrá realizarse desde este viernes, 4 de septiembre, a las 12.00 horas.

Las Noches del Patrimonio --que se celebra de forma coordinada entre las 15 ciudades declaradas Patrimonio de la Humanidad en España-- dará cierre a este semana con una propuesta alternativa para los días 11 y 12, durante el que se concentrarán el grueso de sus actividades. Permitirá visitar hasta siete espacios patrimoniales en horario nocturno y, además, contará con una reinterpretación de 'La consagración de la primavera', entre otras actividades.

La concejala de Turismo, Míriam Louzao, ha desgranado el contenido de estas iniciativas en una rueda de prensa en la que ha estado acompañada de la diputada de Cultura de la Diputación, Natividade Gonzalez, y el gestor cultural de Trivium, Manuel Rial. De este modo, han incidido en que ambos programas entienden el patrimonio como "un bien al que la ciudadanía debe acceder, conocer, interpretar y sentir como propio", además de como un legado a conservar.

"Un patrimonio que la ciudadanía no conoce, al que no puede acceder o con el que no establece vínculos corre el riesgo de convertirse en un escenario, que podemos contemplar, pero que no forma parte de la ciudad que vivimos", ha expuesto Louzao, que busca que, a través de programas como estos, la ciudadanía pueda "apropiarse simbólicamente de estos espacios".

SEMANA DO PATRIMONIO INVISIBLE

La Semana do Patrimonio Invisible contará este año con más de 700 plazas totales para las visitas, que se realizarán cada día entre las 11.00 y las 20.00 horas. De cara a garantizar el acceso a la actividad al mayor número de personas, cada solicitante podrá reservar un máximo de una única visita y con entradas para dos personas.

Del total de 11 espacios que conforman la programación, cinco de ellos son de nueva incorporación. Uno de ellos será protagonista de la visita secreta, que dará cierre a la programación el viernes a las 20.00 horas. "Es uno de los más demandados siempre", ha adelantado el gestor cultural.

Esta edición también incorporará el Convento do Carme, que será el primer convento de clausura incluido en la iniciativa --aunque ya no funciona como tal--, y el edificio de As Orfas. Otros dos de ellos (el Museo do Pobo Galego y el Pazo de Bendaña) están habitualmente abiertos al público, pero estas visitas permitirán conocer su historia arquitectónica y acceder a su "backstage".

De igual modo, formarán parte de esta edición otros cinco espacios que han podido ser visitados en años anteriores. Estos son las excavaciones de la Catedral, el Pazo Arcebispal, los Manantiales de Compostela, la Casa da Parra, el Pazo de Raxoi y el Auditorio de Galicia.

NOCHES DEL PATRIMONIO

Las Noches del Patrimonio concentrará el grueso de su programa durante la noche del sábado. Entre las 20.00 y 23.00 horas, abrirá las puertas a siete espacios que están habitualmente cerrados en ese horario. Entre ellos, el Pazo de Xelmírez y la Torre da Carraca, la Casa de la Troya, la Casa RIA y la Casa do Cabido contarán con visitas y recorridos guiados durante ese tiempo, con horarios específicos para cada caso.

Además, la noche de puertas abiertas, encuadrada en el eje 'Patrimonio Aberto', permitirá visitar el Colexio de Fonseca, la iglesia de San Martiño Pinario-Museo Diocesano, o la Zona C, antigua Casa do Concello.

El eje 'Patrimonio ao Vivo' incluirá una reinterpretación de la coreografía 'La consegración de la primavera' por parte de Roger Bernat durante la noche del 12 de septiembre. El público formará parte de esta experiencia, que se desarrollará a las 22.00 horas en la Praza do Quintana con entrada gratuita, que requiere de su retirada previa. Un día antes, Bernat protagonizará en una conversación abierta sobre patrimonio en el Auditorio de Galicia.

La iniciativa también contará con animación musical en las calles por parte de la Real Banda de Cadeiras Encartables, cuyas creaciones se popularizaron con el Tiny Desk de Amaia, y con un concierto homenaje a Alejandro Pérez Lugín en el centenario de su fallecimiento, que estará a cargo de la agrupación musical del Museo Casa de la Troya.

Por último, dentro del eje 'Patrimonio Agora', abrirán sus puertas cuatro talleres y espacios artísticos que contribuyen a enriquecer el patrimonio actual. Estos son Mareiras y los talleres de orfebrería Kinga Haudek, Brigantia y Susi Gesto.