Santiago contará desde el 15 de junio con un servicio gratuito que informará y asesorará sobre alquileres

El concejal de Urbanismo de Santiago, Iago Lestegás, en rueda de prensa, a 3 de junio de 2026. - AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 3 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Santiago contará desde el 15 de junio con un servicio gratuito que dará "información clara, actualizada y accesible" sobre los contratos de alquiler. A través de la entidad Provivienda, ofrecerá un "acompañamiento personalizado" a sus usuarios, que podrán ser tanto personas arrendatarias como arrendadoras.

Por ejemplo, el servicio ayudará a inquilinos a saber cómo proceder ante la imposición de contratos de temporada o en el caso de que se produzca un incumplimiento de los límites legales de los precios de alquiler o de otras condiciones aplicables a los contratos, según ha avanzado el concejal de Urbanismo, Iago Lestegás, este miércoles.

También ofrecerá información sobre la normativa vigente, "con especial énfasis" en las modificaciones recientes de la Ley de Arrendamientos Urbanos y en la regulación de las zonas de mercado residencial tensionado, bajo la que pronto estará Santiago. De igual forma, asesorará sobre el precio máximo y las prórrogas aplicables a cada caso específico.

Este servicio será puesto en marcha en el contexto de una "creciente compejidad regulatoria" del mercado de arrendamiento residencial, que, al modo de ver de Lestegás, "hace necesario mejorar el conocimiento de ambas partes sobre sus derechos y deberes para reforzar el cumplimiento de la normativa vigente". En este sentido, ha dado cuenta de que, en el último mes, varias personas han recurrido a su departamento para resolver cuestiones de este tipo.

"El problema de la vivienda no es un problema local, sino un problema global que se manifiesta también aquí con una dinámica de precios muy similar a la de Galicia", ha constatado Lestegás, que ha insistido en que "no es posible" solucionarlo "exclusivamente desde lo local", aunque el Ayuntamiento "actúa con todas las herramientas a su disposición".

ATENCIÓN DOS DÍAS A LA SEMANA

El servicio comenzará a funcionar el 15 de junio y tendrá, en principio, una duración de 12 meses. De esta forma, se prestará dos días a la semana en horario de 09.00 a 14.00 horas. Uno de ellos será el viernes, cuando la atención ofrecida será de forma presencial en las oficinas de Urbanismo del Ayuntamiento (Rúa Casas Reais, 8).

El otro de los días, la atención será dada de forma telefónica. Este todavía esta for fijar, aunque Lestegás ha avanzado que "probablemente" será el martes. En caso de que el día de atención sea festivo, la atención será trasladada al día laborable inmediatamente anterior. Habrá también un correo electrónico para resolver consultas y para solicitar atención presencial.

Además, el ente municipal creará un sistema de registro y seguimiento de las consultas que permitirá elaborar informes trimestrales y un informe anual sobre la situación del mercado de alquiler residencial.

El servicio será ofrecido directamente por Provivienda, una entidad con conocimiento especializado en este ámbito y activa desde 1989. Esta colaboración se enmarca dentro del Plan de medidas correctoras da zona de mercado residencial tensionado, que busca, entre sus objetivos, mejorar la colaboración con entidades del tercer sector.

Este documento, que fue aprobado el lunes, acompaña a la solicitud de Santiago como zona de mercado residencial tensionado, a la que la Xunta ya ha dado su aprobación y que, para hacerse efectiva, únicamente queda ser publicada por el Ministerio de Vivienda en el Boletín Oficial del Estado (BOE). Estas declaraciones se publican de forma trimestral, por lo que la de Santiago probablemente sea publicada en julio, en base a los plazos habituales del Gobierno.