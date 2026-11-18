La alcaldesa de Santiago, Goretti Sanmartín; la primera teniente de alcaldesa y concejala de Promoción Económica y Juventud, María Rozas; y la concejala de Fiestas, Pilar Lueiro. - AYUNTAMIENTO SANTIAGO

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 18 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Santiago de Compostela ha presentado este miércoles el avance de su programación de Navidad, una propuesta "transversal" que abarcará más de un mes de actividades descentralizadas y "participativas" destinadas a todos los públicos y que comenzarán el 1 de diciembre con el tradicional encendido.

Así lo han adelantado en rueda de prensa la alcaldesa de Santiago, Goretti Sanmartín; la primera teniente de alcaldesa y concejala de Promoción Económica y Juventud, María Rozas; y la concejala de Fiestas, Pilar Lueiro.

En concreto, han avanzado que el acto central de encendido de la iluminación navideña se trasladará al martes 1 de diciembre para evitar la coincidencia con elecciones. Así, la jornada festiva arrancará a las 18.30 horas con dos pasacalles y a las 19.00 horas será la fiesta principal en el Obradoiro bajo el lema 'Compostela, prende o Nadal a coro'.

Además, ese mismo día se estrenará el tradicional jardín de juegos de la plaza y se repartirá una chocolatada inclusiva --sin gluten ni lactosa--. En este contexto, la alcaldesa ha explicado que la imagen oficial mantiene como marca la estrella de ocho puntas, que este año evoluciona incorporando los elementos del emblema corporativo del Ayuntamiento.

Respecto al alumbrado, la concejala de Fiestas ha explicado que el Ayuntamiento mantiene el contrato bianual licitado el pasado año, que contempla 2.935 metros de corredores luminosos, 290 arcos, 296 motivos en farolas, seis carteles y ocho elementos singulares.

Entre las instalaciones destaca también un árbol de 20 metros en el Obradoiro, paraguas de guirnaldas en las plazas del Toural y Cervantes, iluminación artística del Pazo de Raxoi, adorno de 125 árboles y presencia de luces en 23 parroquias del rural.

MERCADOS DE NAVIDAD Y ACTIVIDAD COMERCIAL

Con todo, la oferta comercial se estructurará a través de dos mercados de Navidad con 15 casetas cada uno. El de Carreira do Conde, del 27 de noviembre al 5 de enero, y el de Área Central, del 21 de diciembre al 5 de enero.

En total participarán 90 expositores rotatorios de artesanía, alimentación, juguetes, textil y productos solidarios de ONGs. Además, la concejala María Rozas ha subrayado que la práctica totalidad de los expositores son gallegos, siendo cerca de la mitad de Santiago o su comarca.

En cuanto a la población más joven, se potenciarán las propuestas para adolescentes con los ciclos 'Son Xove' y 'Son Vermú' en la carpa de la Praza Roxa, conciertos, rutas musicales y una yincana para conocer la historia de la ciudad.

Como novedad, se estrenará el programa 'Exploradores de Inverno' para menores nacidos entre 2014 y 2021 en varios centros socioculturales los días 22, 23, 28, 29 y 30 de diciembre, y 4, 5 y 7 de enero --de 9.00 a 14.30 horas--.

Finalmente, la concejala Pilar Lueiro ha detallado que la carrera San Silvestre fijada para el 31 de diciembre busca alcanzar su límite de 2.500 inscritos, por lo que ha hecho un llamamiento a agotar los dorsales.