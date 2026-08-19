Santiago recuerda a Ánxel Casal en el 90º aniversario de su fusilamiento en un acto a favor del "fin del silencio"

La alcaldesa de Santiago, Goretti Sanmartín, comparece en el acto por el 90º aniversario del fusilamiento de Ánxel Casal, a 19 de agosto de 2026. - AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 19 Ago. (EUROPA PRESS) -

En el 90º aniversario del asesinato de Ánxel Casal, exalcalde de Santiago fusilado el 19 de agosto de 1936, un acto celebrado en el Pazo de Raxoi --sede del Ayuntamiento-- lo ha recordado con un llamamiento de la actual regidora, Goretti Sanmartín, a favor del "final del silencio" sobre la violencia política.

El homenaje a Casal que el gobierno local celebra desde el inicio del mandato en 2023 lo ha ampliado, en este ocasión, a su relación de amistad con el diseñador Camilo Díaz Baliño, fusilado con cinco días de diferencia, el 14 de agosto. "Fueron dos personas que estuvieron presas en las dependencias de A Falcona, esa cárcel que teníamos en los bajos de Raxoi", ha apreciado.

La ruptura del silencio ha sido el hilo conductor del discurso de Sanmartín, que considera que también esta fue "la llave que abrió la puerta" a que la Diputación de A Coruña impulsase en 2017 la creación de una Junta Pro Devolución del Pazo de Meirás. "Pocas personas acreditaban que se conseguiría lo que años después se consiguió", ha constatado.

"Investigar, estudiar, movilizarse, responder a las provocaciones. Como hoy tenemos que responder a quien dice que hay cazar a un inmigrante, a todos uno por uno, como por aquel entonces tuvieron el objetivo de cazar a todas las voces disidentes y libres, una por una", ha expuesto.

Esta ha sido la forma de Sanmartín de hilar los "silencios" que considera que existen en torno a la dictadura con la actualidad. Ello supone una respuesta implícita a las declaraciones que el diputado de Vox José María Figaredo realizó recientemente respecto a la crisis migratoria de Ceuta.

"Ese silencio es el que hace que casi nadie sabe dónde está A Falcona, ni siquiera en Santiago de Compostela, ni que Camilo Díaz Baliño retrató a sus compañeros de celda en este mismo edificio", ha proseguido Sanmartín. Precisamente, para revertirlo, el Pazo de Raxoi abrirá su puerta en los próximos meses para que visitas turísticas contribuyan a recuperar esta memoria histórica.

'ÁNXEL CASAL: CEN ESTRELAS EN COMPOSTELA'

La vida de Casal y Díaz Baliño, padre de Isaac Pardo, ha quedado retratado en un relatorio a cargo de Pepe Barro, recibido con un largo minuto de aplausos. 'Ánxel Casal: cen estrelas en Compostela' (título de la intervención) ha repasado su historia común, que confluyó en 1924 en la constitución de la editora Lar.

"Leo ahora los años de nacimiento y muerte de Ánxel Casal: 1895-1936. Tenía solo 41 anos. No doy crédito: ¿serían 41 vidas? Ahí están los 100 mejores libros de la Galicia de sus tiempo, como cien estrellas refulgentes en el cielo de Compostela", ha concluido Barro su texto.

En su relato también han aparecido otros nombres, como el de María Miramontes, casada con Casal y quien compartió con él "labores políticas y culturales". Tras el fusilamiento de este, ella se exilió en Buenos Aires, donde murió en 1964. "Fue la suya una muerte en el destierro, lejos de todo cuanto tenía amado intensamente", ha lamentado Barro.

De igual modo, la alcaldesa Sanmartín ha extendido el homenaje a la memoria de Miramontes y al de "todas las personas que fueron respresaliadas después del momento más cruel e injusto vivido en el Estado español", en sus palabras.

RECUERDO A FEDERICO GARCÍA LORCA

Otra figura de la que se ha acordado es de Federico García Lorca, sobre el que también considera que "quisieron imponer el silencio", en este caso sin éxito. "Son muchas las personas que desconocen que Lorca se quedó maravillado con nuestro idioma y con nuestra gente y que sentía una especial predilección por Compostela", ha apuntado.

A él también lo ha recordado el líder local del PP, Borja Verea --presente en el acto--, que, a través de una nota de prensa, lo ha perfilado como una de las mentes "más preclaras de la España del momento". "Todo lo que pudo escribir después quedó para siempre sin escribir. Hay pocas imágenes más evidentes del absurdo de la violencia", ha añadido.

INSTITUCIONALIZACIÓN DEL DÍA DA GALIZA MÁRTIR

En este contexto, preguntada por los medios antes del acto, Goretti Sanmartín ha apoyado las demandas de colectivos por la memoria histórica a favor la institucionalización del Día da Galiza Mártir, conmemorado el lunes por la muerte de Alexandre Bóveda. "Nos parece una decisión lógica", ha aseverado.

Así, la regidora apuesta por una "institucionalización de la memoria" y de lo qué significaron "personas importantísimas para el país". "Desde la Xunta de Galicia no debería tardarse en declarar el 17 de agosto como Día da Galiza Mártir", ha apelado Sanmartín, que ha opinado que sería un avance "muy importante".