Santiago regresa a la normalidad: "Al principio tuvimos un poco de miedo, parecía la pandemia"

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 29 Abr. (EUROPA PRESS) -

La ciudad de Santiago de Compostela ha ido recuperando poco a poco la normalidad tras el apagón general que afectó este lunes en España y Portugal, un apagón con el que algunos compostelanos han confesado haber sentido miedo e incertidumbre.

"Al principio tuvimos un poco de miedo porque no podíamos hablar con nuestros padres, los supermercados estaban colapsados, la gente estaba comprando muchísimo papel higiénico y parecía la pandemia", ha asegurado en declaraciones a Europa Press Daniela, una universitaria de 19 años.

En torno a las 06,00 horas la capital gallega recuperó el 100% del suministro eléctrico, es decir, permaneció casi 18 horas sin electricidad. De este modo, durante la mañana de este martes las persianas de los comercios han vuelto a subirse, los semáforos han vuelto a funcionar y los locales de hostelería han recuperado su actividad.

Según han detallado las dependientas de una tienda de complementos y de una mercería de la calle Xeneral Pardiñas --arteria comercial de la capital gallega--, tras ver que la luz no regresaba durante el mediodía de este lunes, decidieron cerrar la persiana.

En este sentido, han explicado que, "como no había luz, no se podía hacer nada", ya que ni siquiera podía cobrar a los clientes, aunque también han confesado que en un principio los comerciantes creyeron que era una avería momentánea de la calle.

"A mí justo me pilló en el súper y tuve que dejar todas las cosas porque lo desalojaron ya que no se podía ver nada, además tampoco podía pagar porque al no tener efectivo las tarjetas no iban, entonces me fui para la residencia en la que vivo y allí nos proporcionaron casi de todo, desde comida a linternas", ha relatado Alaia, una estudiante de periodismo en el USC.

"PENSAMOS QUE ERA UN FALLO PUNTUAL"

Según ha trasladado en una rueda de prensa la alcaldesa de Santiago, Goretti Sanmartín, la jornada del apagón transcurrió entre 15 incidencias de atrapamiento en ascensores y "pocos incidentes" durante la noche --únicamente tres destacables--. Asimismo, ha confirmado que el abastecimiento de agua se realizó sin interrupción y la recogida de basura también.

Al igual que en el resto de Galicia, los centros educativos han permanecido abiertos, eso sí, sin actividad lectiva y sin transporte. Por otra parte, las escuelas infantiles de gestión municipal (al igual que las autonómicas) también han abierto y la Universidade de Santiago de Compostela (USC) ha reanudado las clases a partir de las 15.00 horas.

"Estábamos en la universidad y de repente se apagaron las luces y pensamos que era un fallo puntual, pero al final no volvió, se suspendieron las clases y nos fuimos a casa", ha relatado una estudiante de la USC, a la que el apagón pilló en plena universidad.

"SOMOS DE OTRA ÉPOCA, TENÍAMOS RADIO Y LINTERNAS"

Linternas, radios a pilas o velas fueron algunos de los protagonistas de la jornada del lunes, aunque algunos compostelanos --sobre todo los más jóvenes-- confiesan que no tenían nada en sus casas, al contrario que generaciones un poco más mayores.

"Nosotros somos de otra época, mi marido y yo teníamos de todo, teníamos radio con pilas, linternas y cocina a gas, osea que pudimos cenar hasta una tortilla de patatas", ha detallado entre risas la dependienta de una mercería compostelana.

Asimismo, ha querido destacar el ambiente "festivo" que reinaba en algunas zonas de la ciudad, como Plaza Roxa, donde las terrazas estaban repletas de jóvenes, al igual que los parques y calles de la capital gallega.

"Me gustó mucho el día de ayer, estaban las terrazas llenas y me pareció una desconexión perfecta, ojalá hubiese durado más, la verdad. Había mucho ambiente", ha aseverado una joven sevillana que reside en Compostela.

972516.1.260.149.20250429193614