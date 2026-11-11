Santiago y Vigo, plazas elegidas por los principales partidos en Galicia para el arranque de la campaña electoral

Archivo - Elección de papeletas en un colegio electoral. Foto de archivo. - Carlos Luján - Europa Press - Archivo

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 11 Nov. (EUROPA PRESS) -

Los líderes de los principales partidos políticos que concurrirán a las elecciones generales del próximo 29 noviembre en Galicia han optado por las ciudades de Santiago y de Vigo como principales plazas para celebrar sus actos de arranque de la campaña, aunque otras como A Coruña y Ourense tendrán también protagonismo este jueves.

Precisamente, en la ciudad de A Coruña tendrá el primer acto público de la jornada el número dos del PP estatal, Miguel Tellado, no a modo de 'paracaidista' procedente de Madrid, sino, en este casao, como cabeza de cartel provincial a la Cámara baja. Y es que, a las 13,00 horas, el dirigente ferrolano participará en la presentación de las candidaturas provinciales del PP al Congreso y al Senado.

A las 18,00 horas, Tellado estará en Ferrol y a las 23,45 horas, en Santiago. La capital gallega es la ubicación elegida por los populares para dar el pistoletazo de salida oficial de la campaña para la cita con las urnas del 29 de noviembre. En él estará junto con el líder del partido, Alfonso Rueda, recién regresado de Brasil, y otros cargos del partido.

Tanto en la capital gallega como en la ciudad olívica estará la líder del Bloque, Ana Pontón. En concreto, por la mañana, a las 11,30 horas, participará en A Nave de Vidán, en Santiago, el acto de apertura de campaña junto a las cabezas de listas al Congreso por Pontevedra, Lugo y Ourense --Néstor Rego, candidato por A Coruña, participará en la Diputación Permanente del Congreso--.

Ya por la tarde, se desplazará a Vigo para participar en el mitin de arranque que el BNG organiza en el Auditorio Mar de Vigo.

También estará en la ciudad olívica el secretario xeral del PSdeG, José Ramón Gómez Besteiro, quien ofrecerá declaraciones a los medios a las 19,00 horas ante el museo MARCO de la ciudad junto a candidatos socialista a las elecciones generales y otros cargos públicos de la formación.

Tras ello, se desplazará a Ourense, donde participará a las 23,30 horas en el acto de inicio de la campaña que organizan en el Parque de San Lázaro los candidatos de la provincia.

FRENTE AMPLIO COMPARTE PLAZAS CON EL BNG

Por su parte, al igual que el BNG, el portavoz de campaña del Frente Amplio en Galicia, Paulo Carlos López, estará por la mañana en Santiago y por la tarde en Vigo.

Así, el también candidato de Sumar al Senado presentará a las 12,00 horas el programa electoral en el Centro Sociocultural Maruxa e Coralia de la ciudad compostelana. Posteriormente, a las 20,15 horas, participará en el acto de pegada de carteles que su candidatura organiza en la Rotonda del Barco de Coia, en Vigo.